從警11年碰毒毀前途！嘉義31歲劣警「口罩遮爛臉」　丟工作淪囚犯

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市第一分局1名31歲陳姓員警從警已11年，近來體重驟減、且時常戴著口罩遮掩痘瘡，一查之下竟是吸毒，並從身上搜出曾奪走不少員警性命毒品的「喪屍菸彈」，遭法院裁准羈押禁見。第一分局表示，將依人事條例辦理免職，並追究相關人員考監不周責任。

▲嘉義市第一分局陳姓員警吸毒，遭羈押禁見並免職。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



第一分局說明，警方發現陳員與毒品人口交往過密，且短期體重驟減，觀測渠臉部多處長有痘瘡，口罩配戴不離身，遂實施勤務觀測及風紀探訪，疑有涉嫌吸食毒品不法情事，立即成立專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，針對涉嫌毒品案件之員警及共犯於本月11日同步實施搜索及拘提到案進行偵辦，並在辦公室、住處扣得第三級毒品依托咪酯（即俗稱煙彈）。

陳員在12日移送地檢署複訊後被聲押禁見，嘉義地院裁准羈押禁見，第一分局將依警察人員人事條例等相關規定辦理免職，並追究相關人員考監不周責任。

第一分局強調，警紀是警察命脈，對於員警違法、違紀案件，將秉持「警紀警辦」、「不掩飾」、「不庇縱」、「不護短」的立場及態度，嚴予查究並斷然處置，淘汰不適任員警，以維警察優良風紀，積極淨化警察團隊。