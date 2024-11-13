快訊／殺死「前女友男閨蜜」現場一地血！　嘉義男遭收押禁見

▲談判大亂鬥，嘉義男水果刀刺死前女友男閨蜜。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市一名王姓男子因懷疑黃姓前女友與黃女的陳姓男友人有染，與陳男在網路上互嗆。王男遂於12日凌晨撂人前往黃女家附近談判，孰料，過程中王男竟拿出預藏的水果刀猛刺陳男胸部，陳男搶救無效亡。警方循線將王男逮捕歸案，並依殺人罪嫌將王男移送法辦，檢方複訊後，13日凌晨1時許向法院聲請羈押禁見，上午法院裁准。

檢方指出，經訊問王男，他坦承過失致人於死罪嫌，但依在場人證述情節及被害人所受傷勢情形、現場跡證等情，王男涉嫌殺人罪嫌重大，其所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑五年以上有期徒刑之罪。

檢方參酌，王南在刺殺被害人之後，隨即丟棄兇器及沾有血液的兇衣，有湮滅證據之嫌，又比對在場證人之證述內容，存有歧異，而有勾串證人之慮，非予羈押顯難進行後續偵審，是有羈押之原因與必要。

檢方13日凌晨1時許向法院聲請羈押禁見，避免他與其他證人勾串；嘉義地方法院13日上午裁准收押禁見。

回顧案情，27歲黃女與33歲陳男為閨蜜關係，酒後她向陳男抱怨王姓前男友，陳男見狀，便在網路上與王男槓了起來，雙方互嗆、相約談判。12日凌晨3時許，王男撂來8名友人分別開2部車輛前往黃女家旁邊的鴿舍泡茶處談判。

談判過程中，雙方爆發激烈衝突，王男拔出預藏的水果刀，朝陳男胸口中間位置猛刺一刀，造成陳男大出血。而王男與其友人則是在犯案後開車前往布袋，沿途將血衣棄置路邊，並將凶器水果刀丟到海邊。

警方獲報後趕赴現場，趕緊將陳男送醫搶救，但陳男仍因傷勢過重，不幸於凌晨4時許宣告不治。警方也在案發後組成專案小組，火速將王男及相關人等查獲到案，全案依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。