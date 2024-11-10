遺失600萬求歸還...送2輛保時捷加大紅包！車商「散布謠言」慘了

▲民眾貼文表示自己在捷運站丟行李袋，裡頭有600萬新台幣 。（圖／苓雅分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

廣告玩過火了！一名網友在「脆」上發表緊急通知，表示自己丟了600萬現金，只要有人幫忙找到而且原封不動，他將會送兩台保時捷給送還的人，不過警方查明真相後表示將追究責任。

一名網友在「脆」發表緊急通知，表示自己在9日下午6點左右，在苓雅區五塊厝捷運站附近遺失一個黑色行李袋，裡頭放著600萬新台幣，如果能夠將這個行李袋原風不動的歸還，將送上附圖的兩台保時捷車輛，完全免費作為酬謝，還有20萬現金，請大家幫忙。

▲貼文者還表示要送上2台保時捷加20萬酬謝 。（圖／苓雅分局提供）

記者向苓雅分局求證是否有這起遺失物報案，警方表示：「經查本分局未接獲相關報案。經檢視貼文並循線聯繫貼文者釐清，文中遺失600萬元情節為賣車廣告，未有遺失情事。」警方已通知貼文者到案說明，全案將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，處3日以下拘留或30,000元以下罰鍰。

苓雅分局呼籲，商業廣告除發揮創意吸引消費者注意外，更需留意相關規定，任意貼文影響公共安寧，可能觸法，民眾切勿以身試法，以免違法受罰。