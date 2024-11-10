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社會 社會焦點 保障人權

新婚2年…董娘變成小王的形狀嬌喊「做完好舒服」　董座怒告

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北一名董座發現妻子偷吃平面攝影師，怒告小王求償2百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名生技貿易公司老闆剛新婚2年，就發現妻子出軌，兩人在車上熱吻外，還有許多鹹濕對話，像是「做完愛好舒服」、「寶貝妳的妹妹、好像是用我的77形狀去設計的一樣」，明顯已非普通朋友關係，憤而將小王告上法院。士林地院審理，判小王侵害配偶權，要賠30萬。可上訴。

董座主張，他和妻子才結婚2年，妻子就偷吃平面攝影師小王，兩人互傳親密簡訊、互稱寶貝，還拍攝親密合照，並在今年5月發性關係，他認為小王破壞他家庭的幸福美滿，憤而對小王提告求償100萬元。

董座提出小王和妻子的對話紀錄，包含兩人在車上熱吻說「嘴巴都是大腸包小腸的味道」，還有妻子喊「做完愛好舒服」，小王也表示「而且很滿足、很幸福」、「寶貝妳的妹妹、好像是用我的77形狀去設計的一樣、就很吻合」、「我摩擦到妳的G點」，妻子也回答「勾住」、「對、好爽」、「緊緊包住」。

另外，妻子和小王還詳細討論性愛時的感受和觸感，包含「被包住，然後温温熱熱濕濕的、對、很滑」、「嘴巴吃的是覺得妹妹好軟、嫩嫩的」、「寶貝的舌頭在○頭上滑動、很麻、然後妳嘴巴軟軟的、77在裡面很舒服」、「寶貝妹妹好小」，另小王還寄明信片給人妻，示愛說「想到妳在義大利的時候，就覺得我一刻都不想和妳分隔兩地……只好好的愛妳。我愛妳，只屬於妳的毛」，兩人猶如熱戀情侶。

全案審理時，小王辯稱民法上伴侶彼此無貞操義務，就算有，也低於憲法上的性自主權，因此就算他和人妻有性行為，董座也不能對他求償，何況董座和妻子關係早就破裂，也不是他破壞的。

不過法官檢視相關證據，判定小王侵害配偶權，審酌人夫年收約2百萬，小王從事平面拍攝工作，月薪約3到4萬元，判小王要賠30萬元。可上訴。

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