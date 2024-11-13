警臨檢薄紗女　他衝上來直接熊抱！代價14萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿昱（化名）在苗栗某養生館替外籍女子媒介性交易，去年7月間警員A佯裝成顧客上門查緝，薄紗女子一見情況不對就要逃跑，沒想到阿昱竟從樓下衝上來，一把抱住警員A，意圖阻止查緝，因而挨告。苗栗地院法官日前審理此案，並依圖利容留性交罪判處阿昱有期徒刑3個月，另依妨害公務執行罪判處拘役50日，均得易科罰金（9萬元、5萬元）。

▲警員A想阻止薄紗女子落跑，竟被阿昱徒手抱住。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿昱原本在苗栗某養生館工作，負責媒介並容留外籍女子進行性交易，每次收費2800元，他可以從中抽取300元報酬；去年7月間警員A佯裝成顧客上門，假裝要進行性交易，接著付款上到2樓房間。

警員A在薄紗女子進入房間之後，立刻通知外面的同仁進入店內進行臨檢，沒想到女子一聽到樓下有聲響就要往外跑，他正想制止，就被從樓下衝上來的阿昱一把抱住推回房間，女子便趁機逃跑了。

阿昱到案之後坦承有徒手抱住警員A阻擋，但當時並不知道警員的身分，還以為是像之前一樣有人假冒警察來騷擾、收取保護費，「我有不好的回憶，我沒有辦法確認警員A是不是真的警察。」

不過，在證據影片中，阿昱在1樓打開店門讓穿著制服的警察進入店內時，當被問到樓上有什麼人，他回答「你們自己人」；之後與警員A起爭執，他還說出之所以會出手阻擋，是因為要跟別人交代，「那個人不是我的」、「我錢罰了，沒辦法跟人家交代」。

苗栗地院法官認為，從證據影片中看來，阿昱當時顯然已經知道警員A的身分，因此不採信他的說詞，考量到他僅坦承妨害風化犯行的態度，最終依圖利容留性交罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依妨害公務執行罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。