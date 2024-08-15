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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲單手騎車、亂丟東西被攔　嗆警「X你勒」獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

阿雄（化名）去年10月間騎車外出時，因為單手騎乘機車、隨手亂丟物品被警員攔查，接著又被發現包包內藏有毒品吸食器，竟罵警「X你勒」，結果當場被以妨害公務現行犯逮捕。不過，苗栗地院法官審理之後，認為阿雄的行為未達到侮辱公務員、公然侮辱的程度，最終裁定無罪。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿雄單手騎車被警員攔查，還被發現包包內藏有毒品吸食器。（示意圖／VCG，與本案無關。）

檢方認為，阿雄去年10月間單手騎乘機車，加上隨手亂丟物品，因而被警員攔查，他一氣之下竟罵警「X你勒（客家話）」，涉犯刑法第140條之侮辱公務員、第309條第1項之公然侮辱罪嫌，於是依法將他起訴。

阿雄則辯稱，當下他是一時氣憤，因為趕著回家照顧母親，情急之下才會如此，他不是對著警員罵，是在生自己的氣。

苗栗地院法官檢視警員密錄器，確認阿雄的確曾說出「X你勒」，但他被警員攔停之後，包包內還被發現藏有毒品吸食器，從整體事發過程來看，他的情緒肯定不好，警方要求他配合前往派出所接受調查，雙方發生口角爭執，他一時情緒激動罵髒話，冒犯及影響程度尚屬輕微。

法官接著指出，阿雄罵完之後，立即被警員以妨害公務現行犯逮捕，後續沒有再做出任何辱罵行為，客觀上不足以影響警員執行公務，無法憑此認定他具有妨害公務的客觀犯行及主觀犯意。

法官表示，檢方所舉的證據，都無法讓人確信阿雄的行為有達到當場侮辱公務員、公然侮辱的程度，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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