苗栗女幫接1次電話「你要，快出來」　代價關2年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

詹姓男子去年9月至今年3月間以2000元或3000元為代價，販賣第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命給他人；張姓女子在其中一次交易時，幫詹男接聽電話並代為轉達一句話「有了啦，你要，快出來」，結果雙雙觸法被捕。苗栗地院法官日前依販賣一級毒品等罪判處詹男有期徒刑10年8個月，另依幫助販賣第二級毒品罪判處張女有期徒刑2年10個月。

▲張女幫詹男接一通電話，結果自己也觸法被捕。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，詹男在去年9月至今年3月間，分別以2000元、3000元為代價，販售海洛因、甲基安非他命給6個人，共計交易8次；不過，2023年9月30日有買家打電話來時，詹男的手機剛好是張女在使用，張女便開啟擴音功能，買家詢問是否有毒品可以購買，張女還幫忙轉達「有了啦，你要，快出來」。

詹男、張女被逮之後，雙雙自白坦承全部犯行。苗栗地院法官認為，張女雖然沒有與詹男一起販毒，但她明知當時有人想向詹男購買毒品，仍幫忙傳話，顯然屬於幫助販毒行為。

法官指出，詹男過去因為販賣第一、二級毒品罪等案件，被法院判刑確定且入監執行完畢，張女也曾因販賣第二級毒品罪被法院判刑並諭知緩刑4年確定，如今兩人均再度觸法，考量到他們皆已坦承犯行，尚有悔意，於是依販賣第一級毒品罪、販賣第二級毒品罪、轉讓禁藥罪，判處詹男有期徒刑10年8個月，另依幫助販賣第二級毒品罪判處張女有期徒刑2年10個月，全案仍可上訴。