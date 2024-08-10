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社會 社會焦點 保障人權

「都來了還做半套？」　應召女吐槽嫖客奇葩要求：氣到吵起來

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗警方曾透過喬裝成客人，查獲某美容生活館業者從事媒介性交易，2名應召女還向警員抱怨，「你們男生都已經去那種場所了，為什麼還要做半（套）」、「有人問可以幫他舔蛋蛋嗎？我說沒有，他就跟我吵起來」，甚至埋怨受到「職業傷害」。苗栗地院法官日前審理此案，最終依圖利容留性交罪判處業者有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲警方查獲某美容生活館業者媒介女員工從事性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，警方去年6月、11月間曾喬裝成客人前往該美容生活館，由業者分別介紹1名女按摩師、1名大胸紅牌進行性交易，結果不僅生意沒做成，還因此吃上官司。

雖然女按摩師在法院審理期間改口否認從事性交易，但她曾向喬裝警員抱怨，「我們是全套店，我家沒有半套，我很好奇不管去半套店還是全套店，你們男生都已經去那種場所了，為什麼還要做半（套）」、「我這樣問你好了，誰是真的來這邊按摩的」；當被問到是否曾跟客人爭執，她透露，「有啊，有人問可以幫他舔蛋蛋嗎？我說沒有，他就跟我吵起來，我只做SOP以內的」，辦事之前她還會先幫客人洗澡並進行「身體檢查」。

大胸紅牌也表示，自己之前是做純按摩的，後來改到全套店工作，雖然錢比較多，但三分之一所得都拿去看醫生，因為私密處經常發炎或是腰被撞傷；此外，她擔心染病，所以不敢從事無套性行為。

法官認為，若該美容生活館單純只提供美容按摩服務，為何要幫客人洗澡、討論是否需要使用保險套等話題，女按摩師更改證述，顯然有迴護業者的嫌疑，因此不予採信，最終認定本案事證明確，並依圖利容留性交罪，共2次，判處業者有期徒刑4個月、5個月，合併應執行刑期為8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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