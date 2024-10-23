報假身分證怕警識破飆5字髒話　醉漢獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）今年1月間酒醉鬧事，警方接獲通報前往處理時，他因擔心使用假身分證的事情被識破，飆罵警方「我怕你機X」，結果當場被以現行犯逮捕。不過，苗栗地院法官審理之後，認為阿隆的行為不構成侮辱公務員罪，裁定無罪。

▲阿隆罵警員「我怕你機X」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿隆今年1月間酒醉鬧事，警方接獲通報前往處理，他看見身穿制服的警員，竟脫口飆罵「我怕你機X」，侮辱依法執行職務的公務員，涉犯刑法第140條侮辱公務員罪嫌，因此依法將他起訴。

阿隆到案之後，對於上述行為均坦承不諱。不過，苗栗地院法官檢視警員密錄器影像之後發現，阿隆之所以罵髒話是因為受到警員盤查身分，擔心使用假身分證的事情被識破，一時情緒激動才會說出不適當言語，冒犯及影響程度尚屬輕微，難認他是故意貶損警員的社會名譽或名譽人格。

此外，法官表示，阿隆被警員逮捕之後，沒有繼續鬧事辱罵，客觀上不足以影響警員執行公務，現有證據也無法認定他具有妨害公務的客觀犯行及主觀犯意，自然無法以刑法第140條侮辱公務員之罪名相繩，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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