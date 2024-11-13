墨西哥市長上任6天遭斬首「頭顱放車頂」　嫌犯竟是高層安全官員

▲ 阿爾科斯剛上任市長就遭人暗殺，死狀相當悽慘。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥格雷羅州首府奇潘辛戈市（Chilpancingo）市長阿爾科斯（Alejandro Arcos）10月上任不到一周遭人殺害，身首異處的慘狀震驚全國。執法部門近日宣布逮捕一名涉案男嫌，未料其身分竟是市政安全高層。

《路透》報導，格雷羅州檢方12日聲明宣布逮捕涉嫌暗殺阿爾科斯的男嫌，照慣例未公布全名，縮寫為赫爾曼N（German 'N'）。當地政府知情人士證實，該名男子為赫爾曼．雷耶斯（German Reyes），擔任奇潘辛戈市安全主管。

奇潘辛戈市位於墨西哥西南部，人口約28萬，43歲的阿爾科斯10月遇害，當時距離他就任市長僅經過6天，被發現陳屍皮卡車上，被砍下的頭顱則放在車頂上，在部分暴力與組織犯罪猖獗的地區點燃怒火，也使剛上任的總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）安全政策面臨考驗。

根據雷耶斯的公開檔案，他曾在墨西哥軍隊服役。該國安全部長此前則透露，當時阿爾科斯在沒有司機或警衛護送下，獨自開皮卡車離開奇潘辛戈市，前往附近的佩塔基拉斯鎮（Petaquillas），據報曾會見當地犯罪集團Los Ardillos成員，但《路透》無法證實相關報導。

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