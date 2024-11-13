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直擊／搶吃「麥當勞鬆餅漢堡」！8點半有分店賣光　外送APP大當機

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今（13）日開賣風靡全日本的神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，《ETtoday新聞雲》直擊各家門市，一大早就湧進大批民眾排隊等嚐鮮，包括得來速也排爆，24小時歡樂送也叫不到，致電門市甚至呈現忙線中，也有不少民眾表示8點半時店員就說售完。

▲▼麥當勞人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞開賣厚鬆餅堡湧進滿滿人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥當勞楓糖厚鬆餅堡開賣，一早門市湧現排隊購買人潮。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲▼麥當勞各門市都湧進滿滿人潮排買楓糖鬆餅堡。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲▼麥當勞楓糖厚鬆餅堡開賣，一早門市湧現排隊購買人潮。（圖／記者陳瑩欣攝）

台灣麥當勞「厚鬆餅堡系列」今日一開賣就吸引大批民眾排隊搶買，全台各大門市皆湧進不少人流搶嚐鮮，幾乎是人手2顆以上，因為人潮太多，於門市點餐後至少要等20分鐘以上才能拿到餐點；也有民眾反映麥當勞24小時歡樂送似乎因點單太多，「大當機」完全打不開，得來速也罕見出現車流排隊等買。

▲▼麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「厚鬆餅堡系列」有3口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，「豬肉蛋厚鬆餅堡」使用印有麥當勞LOGO的楓糖風味厚鬆餅，搭配香煎豬肉片、香嫩太陽蛋，佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感；「火腿蛋厚鬆餅堡」則是香煎火腿片+太陽蛋及切達吉事組成，單點售價69元起，即日起至12月17日早餐時段開賣或售完為止。

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