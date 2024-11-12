找高二小蘿莉性交易！還逼穿性感內衣擺姿勢　變態大叔慘了

▲彰化1名男子約女孩性交易被判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名在鋼鐵工廠上班的男子，在網路認識一名高二女孩，2人曾多次相約到汽車旅館，以5千元價碼進行性交易，後來還要求女孩一定要穿他指定的性感內衣，玩拍打遊戲，彰化地院審理，男子坦承犯錯與少女達成調解，依與未滿18歲之人做有對價性交行為，判處應執行6月徒刑，又因拍攝少年性影像，再判應執行1年6月有期徒刑。

判決書指出，男子在網路認識該名就讀高二的少女，從11月至隔年3月間，前後4次前往汽車旅館性交易，玩起變態性遊戲，指定要她穿著自己購買的性感內衣，做出撩人姿勢，拿出手機不斷對她的私處拍攝，到第4次交易，不僅逼她口交還帶著情趣用品皮拍打，最後女孩報警提告。

法官審酌，被告明知對方為16歲以上未滿18歲之人，仍與其為有對價之性交行為，並拍攝性交行為或鞭打身體的性影像，對女孩身心發展及社會善良風俗均生危害。

法官考量到被告於偵查中原未能坦認犯行，到審理時終能自白犯罪坦承認錯，並與女孩成立調解，犯後亦坦承犯行，依違反兒童及少年性剝削防制條例，與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為，應執行有期徒刑6月；又因拍攝少年性影像，應執行有期徒刑1年6月；均緩刑3年，並應於判決確定後向公庫支3萬元，緩刑期間，參加法治教育課程4場次。全案可上訴。

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