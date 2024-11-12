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瘋搶！「鹿溪宴」19道美食一次吃　小漲500元18秒完售

▲鹿溪宴19道料理每桌4500元開放訂桌。（圖／鹿港公所提供）

▲鹿溪宴19道料理每桌4500元開放訂桌。（圖／鹿港公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

秒殺！鹿港知名「鹿溪宴」即將於11月23、24日晚上6點在文小五預定地盛大開席，今年，厚切烏魚子、蒲燒鰻、鹿港特色美食炸蝦猴、鹽粉蛤、烏魚蒜、蚵仔煎、炸春捲等等，共19道總鋪師超彭湃又美味料理每桌4500元，今年小漲500元，還送伴手禮與紀念餐碗，今天開放登記200桌，創下有史以來18秒完售紀錄。

▲鹿溪宴19道料理每桌4500元開放訂桌。（圖／鹿港公所提供）

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鹿港鎮公所主辦的「四季紅冬歡鹿溪宴」活動，19道菜每桌4500元，比去年小漲500元，為了響應環保，參加者所使用個人陶瓷碗盤，用完餐後都可以帶回家當紀念品。還送紀念碗盤及伴手禮，今(12日)上午8點開始受理報名。▲鹿溪宴19道料理每桌4500元開放訂桌。（圖／鹿港公所提供）

▲議員施佩妤也到場訂餐。

鹿港公所表示，今年的鹿溪宴在11月23、24日舉辦，兩天各席開100桌，分別是(單天桌數）現場報名20桌、網路報名20桌、傳真報名60桌，現場報名的名額，在開始受理前就已經額滿。其中搶得23日鹿溪宴頭香的，是來自台中的民眾，從昨天下午4點多就前來公所排隊。

▲鹿溪宴19道料理每桌4500元開放訂桌。（圖／鹿港公所提供）

有對來自南投的夫婦，今天凌晨半夜2點多就驅車前來，而報名24日第一名的則是鹿港在地鄉親，已經連續3年參加，為了就是可以和親朋好友享受在地的鹿港味、人情味。鹿溪宴除了網羅鹿港在地美食小吃讓大家可以大快朵頤，現場安排藝人精彩的歌廳秀表演，今年更加碼「鹿溪宴」專屬的鑰匙圈，讓支持公所活動的鄉親們，可以收集紀念。

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