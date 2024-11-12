彰化92歲傳奇老中醫張長森過世　「狗屎夜市」怪名因他而來

▲彰化傳奇中醫張長森過世，享壽92歲，小名叫「狗屎」，也是彰化市「狗屎夜市」由來。（陳銌銌提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員陳銌銌的公公、傳奇老中醫張長森日前辭世，享壽92歲，也是卦山少林寺的開寺禪師，法號長慧。張長森開設「春生堂中醫」診所，對家境貧困的病患常常免費診療，是彰化金馬路與林森路口的地標，鄰近精誠夜市也被當地民眾以他的「小名」暱稱為「狗屎夜市」，為他的一生增添了傳奇色彩，傳來辭世消息，更令彰化人不捨。

張長森與妻子育有2男5女，長子張東舜為醫師，次子張東正及陳銌銌夫妻皆曾從政，張東正也曾任縣議員。張長森的小名「狗屎」源自兒時，由於其易記且響亮，反而比他的本名更為人所知，中醫診所就位彰化精誠中學旁的流動夜市，有人稱為「精誠夜市」，但更多人都直接稱為「狗屎夜市」，好記又來得親切。

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張長森先在家鄉和美開業，後來與兒子張東舜在彰化市金馬路與林森路開設「春生堂中醫」。他的針灸技術聲名遠播，許多跌打損傷的病患都指定找他看診，使他的名氣日益增大。不僅如此，他長年練氣功，也是卦山少林寺的開寺禪師，法號長慧，收了上千名弟子勤練氣功，曾幫助過很多身體發生狀況的人度過難關，晚年仍堅持每天運動。

張長森行醫多年，對於家境貧困的患者免費診療，每年年底還會將欠款的單據燒掉，將債務一筆勾銷，還曾為花蓮的患者付計程車費將他平安送回花蓮，急公好義，樂於助人的精神，讓患者看得相當感動。