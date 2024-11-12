　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化92歲傳奇老中醫張長森過世　「狗屎夜市」怪名因他而來

▲彰化傳奇中醫張長森過世，享壽92歲，小名叫「狗屎」，也是彰化市「狗屎夜市」由來。（陳銌銌提供）

▲彰化傳奇中醫張長森過世，享壽92歲，小名叫「狗屎」，也是彰化市「狗屎夜市」由來。（陳銌銌提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員陳銌銌的公公、傳奇老中醫張長森日前辭世，享壽92歲，也是卦山少林寺的開寺禪師，法號長慧。張長森開設「春生堂中醫」診所，對家境貧困的病患常常免費診療，是彰化金馬路與林森路口的地標，鄰近精誠夜市也被當地民眾以他的「小名」暱稱為「狗屎夜市」，為他的一生增添了傳奇色彩，傳來辭世消息，更令彰化人不捨。

張長森與妻子育有2男5女，長子張東舜為醫師，次子張東正及陳銌銌夫妻皆曾從政，張東正也曾任縣議員。張長森的小名「狗屎」源自兒時，由於其易記且響亮，反而比他的本名更為人所知，中醫診所就位彰化精誠中學旁的流動夜市，有人稱為「精誠夜市」，但更多人都直接稱為「狗屎夜市」，好記又來得親切。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張長森先在家鄉和美開業，後來與兒子張東舜在彰化市金馬路與林森路開設「春生堂中醫」。他的針灸技術聲名遠播，許多跌打損傷的病患都指定找他看診，使他的名氣日益增大。不僅如此，他長年練氣功，也是卦山少林寺的開寺禪師，法號長慧，收了上千名弟子勤練氣功，曾幫助過很多身體發生狀況的人度過難關，晚年仍堅持每天運動。

張長森行醫多年，對於家境貧困的患者免費診療，每年年底還會將欠款的單據燒掉，將債務一筆勾銷，還曾為花蓮的患者付計程車費將他平安送回花蓮，急公好義，樂於助人的精神，讓患者看得相當感動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／懷疑前女友劈腿！13人大亂鬥　現任胸中刀慘死
快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水
璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻
國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光
彰化92歲傳奇老中醫過世　「狗屎夜市」因他而來
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
客機降落遭槍擊！機身多處彈孔　多家航空宣布停飛海地
藍正龍暴瘦臉凹　網驚「發生了什麼」近照曝光
快訊／停車場命案　男倒臥地面爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多悄上架「熊抱哥玩偶+毛毯」有草莓味！　會員撲空：全台完售

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水

彰化92歲傳奇老中醫張長森過世　「狗屎夜市」怪名因他而來

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

北東今整天有雨　天兔颱風周五逼進「東半部連下3天」

台鐵推擬真「EMU3000型N規模型」　11／15開賣

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

聲音導演曹冀魯現身　讚故友石班瑜配活周星馳「絕了」

Tommy翻車掉粉破萬人　與中國女畫家1原因遭酸「雙標」

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男＋鐵板燒廚師默默離開

好市多悄上架「熊抱哥玩偶+毛毯」有草莓味！　會員撲空：全台完售

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水

彰化92歲傳奇老中醫張長森過世　「狗屎夜市」怪名因他而來

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

北東今整天有雨　天兔颱風周五逼進「東半部連下3天」

台鐵推擬真「EMU3000型N規模型」　11／15開賣

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

聲音導演曹冀魯現身　讚故友石班瑜配活周星馳「絕了」

Tommy翻車掉粉破萬人　與中國女畫家1原因遭酸「雙標」

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

出口音樂節12／7登場！明起開放免費索票　還能賞耶誕樹、逛市集

蔣萬安今表揚北捷攻擊事件　勇警曝蔣父25年前幫證婚

美國令台積電斷供中國先進晶片　反逼中國晶片指數寫近3年新高

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

《藍色監獄》靜止畫過多評分降至3.8　超長縮時畫面疑水時間網傻眼

不斷更新／珠海航展開幕　殲-35A、殲-20、蘇-57隱形戰機同場獻技

詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

快訊／懷疑前女友劈腿！醋男撂人談判13人大亂鬥　現任胸中刀慘死

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

Yuma昔帶Tommy拍片　粉絲回顧傻眼

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

新北市場「高麗菜1顆10元」瘋搶　農糧署：正值產季價格親民

更多熱門

相關新聞

鹿港名店「發記粉粿冰」11月底暫停營業

鹿港名店「發記粉粿冰」11月底暫停營業

彰化縣鹿港鎮60年知名冰品老攤「發記粉粿冰」，日前貼出暫停營業公告，謝姓老闆說到眼眶泛紅，因為租約到期，再加上年事已高，下一代也沒有意願接手，決定經營至11月底就暫時停止營業，消息曝光後，後震驚鹿港商圈與老顧客，今天有不少遠從南彰化騎機車到店，就是為了吃一碗軟Q軟Q的粉粿老味道。

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

芬園載穀車翻落邊坡！駕駛一度受困　稻穀灑滿地全

芬園載穀車翻落邊坡！駕駛一度受困　稻穀灑滿地全

16歲少女離家6天被尋獲　收留她的竟是通緝犯

16歲少女離家6天被尋獲　收留她的竟是通緝犯

鹿港宮廟遶境大亂鬥！　4人掛彩送醫

鹿港宮廟遶境大亂鬥！　4人掛彩送醫

關鍵字：

張長森狗屎夜市彰化精誠夜市卦山少林寺

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　KID夜探後絕口不提

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

《全明星4》爆隊內戀！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面