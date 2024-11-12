又是內輪差釀禍！人車捲進垃圾車底　彰化女騎士腿撕裂傷送醫

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！彰化市公所垃圾車今(12日)上午執行公寓大樓清運垃圾途中，行經崙美路與中華西路口時，正要綠燈起步右轉、疑似視線死角加上內輪差，右側車身撞倒一部機車，女騎士連人帶車卡入車底，楊姓司機發現有異立即下車查看，所幸女騎士意識清楚，小腿撕裂傷，送醫救治，車禍肇事原因尚待釐清。

▲彰化市清潔隊垃圾車與女騎士相撞。（圖／民眾提供）

從車禍撞倒女騎士畫面，可以看到車禍發生時間上午9時06分，彰化市崙美路與中華西路口，滿滿都是車潮，該輛垃圾車行駛在內側車道，前方有輛自小客車，綠燈起步，在垃圾前有多輛機車前駛，垃圾車打右轉燈號緩慢行進，一旁有輛機車見到右側車有垃圾車，先停下車，沒想到下一秒仍遭撞捲入車底。

▲彰化市清潔隊垃圾車右轉與女騎士相撞。（圖／民眾提供）

消防局據報後出動彰化消防分隊趕到現場，見到女騎士左小腿夾困於垃圾車與機車間，利用破壞器材協助將傷患脫困，所幸意識清楚，小腿撕裂傷，送往彰基醫院醫治。

駕駛該輛垃圾車楊姓司機，年約45歲，是清潔隊優良駕駛，平日開車相當謹慎，今天不慎撞到女騎士，相當自責，清潔隊班長，第一時間也趕往車禍現場，並陪同家屬到醫院就醫，目前清潔隊正在調閱行車記錄器，釐清車禍發生確切原因。

▲女騎士連人帶車卡入垃圾車底。（圖／民眾提供）