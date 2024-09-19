開戰1分鐘就繳械！新婚男「等勃起時間比愛愛還長」　崩潰求醫

▲新婚男阿信想與新婚妻子恩愛，但「等勃起時間比愛愛還長」崩潰求醫。（示意圖，非當事人／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

一名41歲綽號「阿信」的男子，去年剛新婚不久，未料跟妻子進行親密行為時，竟「1分鐘就繳械」，嚴重打擊自信，自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，崩潰求醫。醫師經安排抽血檢測睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到，評估後建議給予睪固酮補充治療，也讓阿信找回年輕的感覺。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是五、六十歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，更嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

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▲邱鴻傑也提醒，過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少。（圖／亞大附醫提供）



邱鴻傑解釋，男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含「睪固酮」，「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。

但邱鴻傑指出，隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15～30歲，以每年1～2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生，患者經常會嘆息「抓不住青春的尾巴」。

邱鴻傑也提醒，過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，都可能造成男性更年期提早到來，因此正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。