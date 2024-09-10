28歲OL尿尿完一看「馬桶全是血」　醫穿刺3小洞快速消融痔瘡

▲台中一名化名小花的上班族，排尿後發現馬桶都是血，才驚覺得到痔瘡。（示意圖／亞大附醫提供）



記者許權毅／台中報導

一名28歲上班族小花久坐辦公室，下班還常點炸物吃，近期出現肛門搔癢，她原本不以為意，結果某天小便完後，馬桶竟然都是血，內褲上也沾染血絲，才驚覺是痔瘡找上門。亞大附醫評估發現，小花是內痔第三期，建議她使用雷射消融手術，只要在肛門口穿刺2至3個小洞，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂組織後，痔瘡大幅消退。

亞大附醫大腸直腸科主任江驊哲表示，痔瘡是肛門常見的疾病之一，但為何痔瘡患者會出現馬桶滿江紅情形？這是因為當民眾用力排便時，質地較硬的糞便會與充血腫脹的痔瘡組織摩擦，導致痔瘡被磨破，等到糞便通過肛門後，擠壓的壓力逐漸變小，此時鮮血就會從破掉微血管流出，所以如果仔細觀察，會發現都是排便後才開始滴血，整條糞便末端也會看到鮮紅色血液。

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▲亞大附醫大腸直腸科主任江驊哲說明，痔瘡嚴重的話，連走路、放屁都會噴血。（圖／亞大附醫提供）



江驊哲說，以患者小花為例指出，因女性必須採取坐姿如廁，因此即使只是小便，腹部及骨盆腔也都會出力，造成下腹腔壓力增加，萬一本身痔瘡已經很嚴重，加上腹部用力排尿，雖然沒有被糞便摩擦，痔瘡組織也會破裂滲血，輕則沾染細微血絲，嚴重的話可能會血流不止，甚至有人連走路或放屁都會噴血，對當事人而言十分尷尬。

醫師評估小花的痔瘡病程為內痔第三期，建議採用保守療法即可，如外用塞劑或藥膏，搭配飲食生活習慣調整，但患者考慮後，認為痔瘡已經造成生活極度不便，除了得天天帶護墊出門，還得提心吊膽「隨時發生血案」，因此主動提議願意接受自費雷射消融手術治療。

經由極細光纖在肛門口穿刺2至3個小洞，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂的痔瘡組織後，痔瘡大幅消退，且手術過程中幾乎不會流血、疼痛感甚低，僅會有些許腫脹感，術後隔天即恢復日常生活。患部多半也會在6至8週恢復到正常狀態，非常適用一到三級痔瘡療程，後續只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。

江驊哲提醒，平時務必要攝取足夠水分和高纖蔬果，避免久坐久站，遠離抽菸、酗酒及適度運動，尤其要養成正確且規律的排便習慣，不要上廁所時追劇滑手機，如果有痔瘡前兆，也能在家溫水坐浴，消緩不適感覺，若症狀嚴重，就得就醫治療。