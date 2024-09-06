開學後腸病毒大爆發！國小男童脫水暴瘦　醫警告：6症狀恐致命

▲腸病毒大爆發，加上開學交叉感染，兒科門診滿是看診病童，醫師提醒若小朋友有出現脫水症狀就要特別當心。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

腸病毒邁入高峰期，近日又因開學，學童交叉感染，導致患者人數突增，亞洲大學附屬醫院兒科發現，光是這周就診人數就暴增1到2成，有多名學童嚴重脫水、住院治療。兒科醫師鄭詩橤表示，脫水會引發疲倦、嗜睡甚至昏迷等後遺症，如果孩子出現口乾舌燥、容易疲累、心跳加快、眼窩凹陷、尿量減少及四肢微涼等6徵兆，就要留意。

鄭詩橤也指出，家長可以觀察孩子的尿量是否變少及尿液顏色是否變深等，判斷是否有脫水現象，並可透過補充白開水、含糖量低運動飲料或者電解水改善症狀，但不能喝飲用碳酸飲料或過甜飲料，避免脫水症狀更加嚴重。

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▲醫師提醒家長，如果孩子出現抽搐、意識不清、呼吸急促、心跳加快等情形，就要盡速就醫。（圖／記者游瓊華攝）



鄭詩橤表示，腸病毒好發於五歲以下兒童，症狀常見有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，同時合併發燒、嘔吐等症狀，一般感染後潛伏期平均約3至5天就會出現症狀，病程約7到10天左右會逐漸好轉，不過仍有極少數患者病情會惡化，提醒家長，如果孩子出現抽搐、意識不清、呼吸急促、心跳加快等情形，就要盡速就醫。

鄭詩橤強調，腸病毒重症的發生比例不高，家長們要當心的是脫水問題，因為腸病毒會造成口腔及舌頭潰瘍或長水泡，導致進食時引起強烈疼痛感覺，對多數孩子來說，可能連吞一口飯都是折磨，以致於食慾降低、營養吸收變差，造成身體脫水、體重減輕，門診就出現小朋友暴瘦一圈，家長心疼地說「就像米其林寶寶少掉一圈肉」。

鄭詩橤也提醒，如果孩童脫水情形持續惡化，最佳方式就是儘速住院打點滴補充身體水分，等待體力稍稍恢復後，再補充冰涼、軟質食物，但最重要的預防關鍵，仍是勤洗手、周邊環境消毒、避免共用物品，尤其病童務必在家休養，以免引起群聚感染，才能讓這波疫情早日消退。