搭飛機沒事做！他曝「1神招」殺時間　4萬人爆共鳴：根本是我

▲搭飛機出國玩時，旅途通常都要耗費幾小時。（圖／取自免費圖庫）

文／CTWANT

搭飛機出國玩時，旅途通常都要耗費幾小時，雖然機上都有不少娛樂裝置，但還是會有人感到無聊，近日就有網友分享自己搭機時的殺時間小妙招，想不到吸引4萬人按讚，大推「根本是我」！

原PO於近日在社群媒體Threads上發文分享，「所有人搭飛機不知道要幹嘛的時候：開始刪手機相簿的照片」。此文一出，便引起許多人的共鳴，紛紛留言「根本是我」、「去程的時候是刪照片，回程的時候是整理這趟旅行的照片回家發文！超完美」、「完全就是我⋯我都邊聽歌整理相簿 整理完了再來整理歌單 甚至有時候落地了都還沒搞完啊哈哈哈哈哈哈」、「真的，搭機最喜歡整理照片，大刪特刪」、「尤其是追星女要去看演唱會的時候，狂刪」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，還有人分享「搭飛機前：瘋狂下載Netflix，搭飛機時：大睡特睡」、「起飛前就睡死，睡到吃飯時間自動醒來，吃完後又繼續睡，直到下一餐才醒」、「先下載要聽的歌，然後在飛機上循環播放」、「我是從相簿最上面開始反覆看平常跟朋友錄的幹片段，後來直接在飛機上岔氣笑兩個小時……」。

延伸閱讀

▸ 清寒生考上台大！他自卑退吉他社 領助學金見「這幕」嘆：注定一輩子追不上

▸ 北捷「奪刀男」竟是30年資深警 北市警：從優獎勵

▸ 17歲男學生搭捷運遭砍 他驚「江子翠站又出事」！網曝驚悚內幕：逃不出去