台中高雄首試辦MaaS交通跨域服務　運研所：推展到全國

▲台中市、高雄市合作首度試辦MaaS服務，帶領長者無縫出行。（圖／運研所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣明年將邁入「超高齡社會」，65歲以上人口達到總人口的20%以上，高齡者的交通需求日益重要，交通部運輸研究所引進北歐所提倡跨域性包容性MaaS（Mobility as a Service）服務，輔導台中市、高雄市率先試辦，整合大眾運具帶領長者無縫出行，未來將逐步推展至全國各縣市。

運研所組長吳東凌指出，MaaS服務起源於北歐，透過整合各種交通運輸方式例如捷運、公車、共享單車、計程車，提升交通便利性，而台灣將邁入超高齡社會，須建立高齡友善、無障礙的運輸環境，以提升高齡者的移動便利性與生活品質。

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▲台中市、高雄市率先試辦MaaS服務，帶領長者無縫出行。（圖／運研所提供）

為深入了解高齡者跨域移動的實際需求，運研所上周五與台中市交通局、高雄市交通局合作，首次試辦MaaS跨域包容體驗活動，透過高雄MeNGo一日票服務包括捷運、輕軌、渡輪等運具，參訪高雄市智慧運輸中心、哈瑪星鐵道園區與旗津等景點。

活動中高雄市交通局長張淑娟、葉昭甫分享對高齡者交通運輸服務的規劃與願景，並展現共同合作推動包容性MaaS服務的意願。吳東凌說，兩市的試辦將為全國其他城市提供參考範例，帶動更多跨域合作，實現高齡者樂齡好行的交通願景

運研所表示，「台中×高雄牽手行MaaS跨域包容體驗活動」不僅是試辦包容性MaaS服務的重要里程碑，顯示在邁向超高齡社會，各地方政府攜手合作發展高齡友善交通生態系的重要性，未來將逐步推展到全國，建構友善高齡交通環境。