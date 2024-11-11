iPhone 16 Pro「深夜自動播音樂」　他嚇壞截圖更毛了！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前睡覺到一半，iPhone 16 Pro竟自動播放音樂，且這詭異情況不只發生一次，嚇得他連忙截圖存證。對此，許多用戶表示碰到相同情形，直呼「我也遇過兩次在半夜，iPhone13」、「近期遇到3次+1」。

網友在PTT發文提到，自己的iPhone 16 Pro突然自動播放音樂，且這個情況發生過兩次，「第一次在深夜，突然開始播歌被嚇死，第二次比較冷靜有先截圖，但仍毫無頭緒...手機怎麼會自己播音樂。」

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原PO直言，截圖當下音樂仍在播放，如圖所示沒有任何歌曲資訊；不僅如此，播放的歌曲還是他沒聽過的，「看網路上也有人跟我一樣，但是沒解答。」

▲該歌曲沒有任何資訊。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少用戶留言喊+1，「我的iphone 16 Pro也是，更新18.1後發生，半夜突然自己開始播YouTube，發生了兩次」、「嘻嘻」、「我講電話講到一半也開始播影片」、「我用13 Pro時，也會自己開啟音樂APP，即便我從未開過」、「水果手機是有靈魂的」、「問就是小精靈」、「我也遇到過，還找不到地方關掉」、「+1，突然播YT」。

另外，就有內行指出，「把背景自動整理關掉」、「我也遇過兩次在半夜，iPhone 13，找不到是哪個APP在播歌，把全部背景APP都關掉才沒聲音」。