波波醫生花錢「得到波蘭不認可的學歷」　吳欣岱：要台灣接受對嗎

▲「波波醫生」近日再掀爭議。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「波波醫生」近日再掀爭議，心臟血管外科醫師吳欣岱發文直言，雖有些醫師在替波波醫師說話，但對她來說，若真的想當醫師，努力一點，也可以在台灣重考上醫學系，「我自己心中比較過不去的，還是有些人明明心知肚明自己走了旁門左道，現在卻一副理直氣壯的樣子吧」。

吳欣岱在臉書粉專「吳欣岱＠台灣基進」上發文表示，她最近看到有一些醫師在替波波醫師說話，「說這些人也是有很優秀的，不能一竿子打翻一船人。」但她認為，這些少數優秀的波波醫師，如果真的想當醫師，努力一點，也可能在台灣重考上醫學系，「但他們卻選擇了去波蘭，並且為之所苦一路至今。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這就是被漠視制度的文化所害啊！」吳欣岱表示，這些人花了錢和時間，去得到一個連波蘭都不認可的學歷，結果卻要求台灣接受、開放落日條款，「這樣對嗎？」

吳欣岱認為，「次專科的訓練及考試固然是一個把關，但也視各次專難易有所不同。而醫師執照就更別提了，君不見此次醫療事故的波波醫師，她就連被判刑了，醫師執照也沒有被收回去？」而現在，落日條款可能造成的問題，也未被正視、討論。

最後吳欣岱還說，「我自己心中比較過不去的，還是有些人明明心知肚明自己走了旁門左道，現在卻一副理直氣壯的樣子吧」。她也在留言處表示，「說波波醫師也有優秀的，但一般民眾要怎麼分辨？拿一本Harrison去考他喔？」