▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據《金融時報》報導，為回應美國總統當選人川普（Donald Trump）的「保護費」說，台灣擬提出新台幣5000億的軍購，清單包含F35戰機，要向即將上任的川普政府展現抗中決心。國民黨立委陳玉珍今（12日）受訪時直言，政府到底有沒有懂談判的人？一下就說要交五千億，川普身為商人一定加碼，一定說要一兆、兩兆，並舉男女互動為例，在場各位都是女記者，大家應該都知道，「如果妳一直貼一個男的，那男的會珍惜女生嗎？不會！他只會要求更多！」

陳玉珍說，川普是以美國利益為最高的總統，不可能無緣無故支持台灣，即便先前拜登強調民主同盟，但他們自己都退出這些國際組織了，因此台灣要加入這些組織真的有困難，政府跟中國關係不好，美國也不會支持，甚至當對方還沒開價就說要交保護費，籌碼只會越來越少，跟商人交易不可能一下就說要給道上限，在美中兩大強權中，台灣要如何維持關係是賴清德要去思考的。

陳玉珍感嘆，談判就是「給跟予」的討論，現在說軍購五千億，川普一定不會滿足，台灣等於把自己的生存權授人以柄，美國怎麼沒想過要給中華民國站衛兵的錢呢？「如果台灣跟美國說我們要跟中國交好，是不是美國就會很緊張？美國想要抑制中國發展，那我們就跟美國說，你不跟我好一點我就靠向中國，你不能對我予取予求，而是要左右逢源」。

陳玉珍並舉男女互動為例，在場各位都是女記者，大家應該都知道，「如果一直貼一個男的，那男的會珍惜女生嗎？不會！他只會要求更多！」陳玉珍激動表示，美國不支持台灣，那台灣就要靠向中國，台灣要想著把自己位置放高一點啊！