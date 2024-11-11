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越冷運越旺！「4生肖」能力獲肯定　有望升職又加薪

命理專欄「運勢女王」點出生肖屬虎、蛇、羊和豬的人，到了冬天事業運非常好。（示意圖／報系資料照）

▲命理專欄「運勢女王」點出生肖屬虎、蛇、羊和豬的人，到了冬天事業運非常好。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

最近氣溫驟降，終於有冬天的感覺，天氣冷但這4個生肖運勢不冷，命理專欄「運勢女王」點出生肖屬虎、蛇、羊和豬的人，到了冬天事業運非常好，能力獲得上司和同事肯定，有望升職又加薪，喜事連連，也讓自己做的努力和付出開始得到回報。

●生肖虎

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屬虎人具備出色的領導力和上進心，隨著年終臨近，在工作中能展現出非凡的業績與領導力，贏得上司的賞識及同事的尊重，升職只是水到渠成的事情，且職位提升了，加薪的喜訊也隨之而來，一直以來的努力和付出終於在冬季獲得回報，使生活更加充實與幸福。

●生肖蛇

屬蛇人在職場上總能保持冷靜和理智，善於分析情勢並把握機會，在這個冬季能憑藉努力和智慧，在工作中取得突出的成績，進而獲得升職加薪的機會，對於屬蛇人來說，這不僅是一種能力上的認可，更是對未來職業發展的鼓舞，繼續維持這種積極向上的態度，迎接更多挑戰與機遇。

●生肖羊

屬羊人溫柔善良，善於與人相處，在這個冬季往往能在團隊中發揮重要作用，為團隊的成功貢獻力量，且付出和努力全都被上司看在眼裡，升職加薪的喜訊也隨之而來，這不只是對屬羊人工作能力的肯定，也是對他們人際關係的認可，只要繼續保持和諧友善的態度，能和同事們共創美好未來。

●生肖豬

屬豬人樂觀開朗，善於享受生活，在這個冬季裡能在職場中展現出才華和魅力，贏得上司的青睞和同事的讚賞，且努力和付出終於得到回應，升職加薪的喜訊讓屬豬人興奮又自豪，且這段時間將會是充滿希望和機遇的新開始，持續保持積極向上的心態，就能迎接美好未來。

《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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