李多慧被跟蹤哭了！粉絲call in打氣「永遠挺你」：別為酸民流淚

▲李多慧被跟蹤，10日到警局報案落淚。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

啦啦隊女神李多慧10日發文表示，她被陌生人跟蹤，怕到不敢回家，下午去警局報案落淚，而陌生人疑似是媒體狗仔，這也讓外界憤怒。而李多慧11日中午出現在品牌活動直播，一名粉絲call in說，「別為垃圾酸民流淚」，李多慧也表達感謝之意。

據了解，李多慧穿純白短洋裝，一登場展現滿滿活力，還因為太興奮撞到家電，直播中她跳神曲〈APT.〉、三振舞，也比讚跟愛心，也秀各種商品，打起精神上工，十分敬業。

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而到了call in環節，一名粉絲說，永遠挺她，「別為垃圾酸民流淚」。李則是一臉驚訝，並微笑道謝。

此外，新北市長侯友宜跟台北市長蔣萬安上午出席活動，被問到李被跟蹤，侯友宜說，每個人都有隱私權利，不該被打擾，婦幼隊也全力追查跟監者，依法給李保護。蔣萬安指出，嚴厲譴責違法、跟騷行為。

據悉，跟蹤者的照片也被人瘋傳，疑似為壹蘋新聞網的女狗仔，而狗仔組沒有回報給突發中心，造成公司內部矛盾。李多慧10日說，報案是因為不想再發生同樣的事，「非常感謝粉絲對我的關心，還有媒體關心我，非常感謝，但我不想再來一次警察局。」

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