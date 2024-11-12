柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

▲柯文哲欣賞黃心緗在黨內不是祕密，黃被黨內認為是排解柯情緒的「心靈祕書」。圖為黃日前以證人身分遭約談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因涉京華城弊案遭裁定延押的民眾黨主席柯文哲，遭資深媒體人璩美鳳指控性騷擾，他與身邊女性部屬、友人的互動方式也再次引發關注。日前以證人身分遭約談的柯隨行秘書黃心緗，除了遭黨內爆料是柯的「心靈秘書」、曾與柯一起驅車赴北海岸看海，柯遭延押後，黃即便未遭約談，仍低調現身廉政署及北檢，據直擊者研判，她現身的地點恰好就是柯被提訊時可能會行經的路線。

不只一名民眾黨人士告訴本刊，檢廉約談黃心緗的消息曝光前，黨內不少人一直以為她本名是「黃馨香」，不但與柯或黨內人士對話訊息都以「馨香」稱呼，就連柯營內部活動及餐會名冊，也多以「黃馨香」記載。

本刊掌握，柯文哲遭延押後，檢廉11月8日再度提訊柯文哲，黃心緗當日未被約談，卻穿著牛仔外套一身輕裝現身廉政署外，當時有現守候媒體發現她，上前欲拍照，黃急用雙手遮臉離開，後來廉政署問話完畢，改由檢方複訊柯文哲，她又悄悄從廉政署轉移陣地、進入北檢二樓坐在偵查庭外的椅子上。

▲柯文哲隨行祕書黃心緗據傳獲「特別照顧」，柯還曾與她赴北海岸看海。圖為黃心緗日前以證人身分遭約談。

由於坐在偵查庭外的民眾幾乎都是等候開庭的當事人，黃獨自默默坐著，起初並未太受矚目，直到她坐了好一陣子，記者察覺有異，仔細一看才發現，原來竟是方才守在廉政署外的黃心緗，黃心緗察覺被記者發現，旋即快步下樓離開北檢。

在場人士議論，一般人對司法機關卻步，黃心緗為何反其道而行，明明沒被約談卻還踏足北檢？從她坐在二樓偵查庭的位置研判，若柯文哲在庭訊中途想上廁所，或柯文哲從提訊通道欲進入偵查庭時，黃心緗坐在這裡，很可能有機會見到柯文哲一面。

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