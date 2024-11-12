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璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

璩美鳳（右）曾積極希望促成藍白合，曾多次與柯文哲（左）開會，她向本刊指控遭柯性騷擾。（圖為合成照片）

▲璩美鳳（右）曾積極希望促成藍白合，曾多次與柯文哲（左）開會，她向本刊指控遭柯性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭裁定延押，如今再爆爭議事件。本刊接獲爆料，柯在總統大選備戰期間，曾對力促藍白合的資深媒體人璩美鳳性騷擾；璩接受本刊訪問證實，柯在一次內部會議中用手指撫摸她的前臂，讚「妳皮膚好好」，事後還傳訊騷擾指「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」。隔天柯又再傳訊，稱要聘璩當國安會副祕書長「就是錦衣衛的頭目」。

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本刊掌握，在2022年10月5日柯文哲與璩美鳳的一次會議中，柯突然在會議進行到一半時，毫無預警地伸出左手，抓住他左前方的璩美鳳手腕，往自己的方向拉，繼而用右手一根手指，輕撫璩赤裸的前臂內側，一路從肘窩滑到手腕，同時旁若無人地發表評論說：「哇，妳的皮膚好好喔！」讓原本正專心做筆記的璩當場愣住。

柯文哲卸下市長職務前參加貓纜15週年活動，沒想到同天在另一場會議卻爆出涉性騷擾璩美鳳風波。（翻攝貓空纜車官網）

▲柯文哲卸下市長職務前參加貓纜15週年活動，沒想到同天在另一場會議卻爆出涉性騷擾璩美鳳風波。

「我從年輕時就做很嚴肅的工作，記者、文化局長、議員，沒有任何人敢對我這樣。」璩美鳳接受本刊訪問時表示，柯文哲突然摸她手臂，讓她當場被嚇到，心想「柯文哲是怎麼一回事？」但柯神色自若，似乎並未感覺自己犯了錯，連一般人想粉飾太平的動作、言語示意都沒有，似乎「腦袋裡壓根不認為這樣做是對女性的侵犯」。

璩美鳳（圖）向本刊說明柯文哲在這間會議室內開會時，突然伸手撫摸她的手臂。

▲璩美鳳（圖）向本刊說明柯文哲在這間會議室內開會時，突然伸手撫摸她的手臂。

璩美鳳說，當時她信任柯、支持柯，希望促成藍白合，但柯在公開場合對她肢體侵犯，等於吃定了對方支持自己，硬要對方把一切吞下，她認為這只是冰山一角，相關案件恐怕只會更多、绝不可能更少；而最後藍白合破局，更是二次傷害，讓她覺得柯只是要騙藍營的鈔票和選票，賺取政黨補助金。

此外，民眾黨內爆料，柯身邊有名「心靈秘書」黃心緗，有別於「橘子」許芷瑜的帳房角色，黃被認為是柯的解語花，大選期間還曾跟柯到北海岸看海散心。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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