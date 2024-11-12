柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

▲黃心緗當年僅是柯粉志工成員，在橘子引介下與柯漸漸熟識，並擔任民眾黨主席辦公室隨行祕書。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因涉京華城弊案遭裁定延押的民眾黨主席柯文哲，遭資深媒體人璩美鳳指控性騷擾，他與身邊女性部屬、友人的互動方式也再次引發關注。檢廉偵辦京華城案期間，曾傳喚一名柯的隨行祕書黃心緗，移送北檢複訊時，黃見記者採訪曾比出中指回應引發議論，後被二度約談，更對媒體說：「我今天來經營檢調這條線（指採訪新聞）！」至於經營得好不好？她笑回：「我覺得很難，畢竟我顏色錯了！」與其他遭約談的柯舊屬反應不同，還因此遭封「嗆辣祕書」。

親柯人士向本刊透露，這名嗆辣祕書與仍未歸國、遭通緝的隨行秘書「橘子」許芷瑜，都是極受柯信任的幕僚，常與橘子一起陪同柯出席大小活動，但二人功能不同，有別於橘子在京華城案負責替柯處理、保管錢財的貼身帳房角色，黃心緗則被黨內認為是排解柯情緒、聽柯說心事的親近幕僚，是柯的「解語花」，更是柯「特別照顧」的祕書。

該人士爆料，柯去年參選總統期間，有次還特別要司機開車到北海岸，在黃心緗陪同下一起看海、散心，當時同車的另有橘子及隨扈，但座車開到北海岸的一處定點後，只有柯及黃二人下車散步看海，事後橘子還喜孜孜地向柯營人士分享這段故事，不但稱「阿北每次看到心緗心情都很好」，還自豪「當初就是我介紹心緗給阿北認識的」。

▲黃心緗日前遭檢廉約談時，曾對媒體比出中指，被媒體形容是柯的「嗆辣祕書」。

此外，黨內也盛傳，柯、黃二人互動熱絡，常以親暱口吻互傳私訊，「但心緗大約30多歲，65歲的柯P都可以當她爸爸了」，黨內知悉二人關係的少數幕僚多半對此一笑置之，僅以「柯應該真的很欣賞她」來形容，並笑稱：「柯就是一個需要人陪、喜歡被崇拜的老阿北！」

不只一名民眾黨人士告訴本刊，檢廉約談黃心緗的消息曝光前，黨內不少人一直以為她本名是「黃馨香」，不但與柯或黨內人士對話訊息都以「馨香」稱呼，就連柯營內部活動及餐會名冊，也多以「黃馨香」記載。

柯卸任台北市長後才正式加入柯團隊的黃心緗，隨即進入民眾黨主席辦公室擔任隨行秘書。知情人士透露，早在2018年柯競選連任市長期間，黃心緗即加入柯的志工團，並由當時有志工團「班長」之稱的橘子負責帶領，二人也漸漸成為好友。

▲柯文哲隨行祕書黃心緗據傳獲「特別照顧」，柯還曾與她赴北海岸看海。圖為黃心緗日前以證人身分遭約談。

因黃心緗對柯的活動幾乎無役不與，曾在橘子引介下，不只一次享有特殊待遇，進入活動後台與柯打招呼，不少幕僚都記得當時橘子多次對柯介紹：「這就是我跟你說過的心緗！」讓柯留下深刻印象。

除了有黃心緗這位「心靈秘書」陪伴，柯平常搭車趕行程，也常看YouTube的短影音，多名與柯同車過的幕僚都曾目睹，柯特別鍾愛韓籍「啦啦隊女神」李多慧的影片，有一段時間常在車上滑到忘我，因柯沒戴耳機，啦啦隊喊應援口號的聲音全車人都聽得見。

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