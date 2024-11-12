　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

黃心緗當年僅是柯粉志工成員，在橘子引介下與柯漸漸熟識，並擔任民眾黨主席辦公室隨行祕書。（翻攝陳思宇臉書）

▲黃心緗當年僅是柯粉志工成員，在橘子引介下與柯漸漸熟識，並擔任民眾黨主席辦公室隨行祕書。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因涉京華城弊案遭裁定延押的民眾黨主席柯文哲，遭資深媒體人璩美鳳指控性騷擾，他與身邊女性部屬、友人的互動方式也再次引發關注。檢廉偵辦京華城案期間，曾傳喚一名柯的隨行祕書黃心緗，移送北檢複訊時，黃見記者採訪曾比出中指回應引發議論，後被二度約談，更對媒體說：「我今天來經營檢調這條線（指採訪新聞）！」至於經營得好不好？她笑回：「我覺得很難，畢竟我顏色錯了！」與其他遭約談的柯舊屬反應不同，還因此遭封「嗆辣祕書」。

親柯人士向本刊透露，這名嗆辣祕書與仍未歸國、遭通緝的隨行秘書「橘子」許芷瑜，都是極受柯信任的幕僚，常與橘子一起陪同柯出席大小活動，但二人功能不同，有別於橘子在京華城案負責替柯處理、保管錢財的貼身帳房角色，黃心緗則被黨內認為是排解柯情緒、聽柯說心事的親近幕僚，是柯的「解語花」，更是柯「特別照顧」的祕書。

該人士爆料，柯去年參選總統期間，有次還特別要司機開車到北海岸，在黃心緗陪同下一起看海、散心，當時同車的另有橘子及隨扈，但座車開到北海岸的一處定點後，只有柯及黃二人下車散步看海，事後橘子還喜孜孜地向柯營人士分享這段故事，不但稱「阿北每次看到心緗心情都很好」，還自豪「當初就是我介紹心緗給阿北認識的」。

黃心緗日前遭檢廉約談時，曾對媒體比出中指，被媒體形容是柯的「嗆辣祕書」。（翻攝畫面）

▲黃心緗日前遭檢廉約談時，曾對媒體比出中指，被媒體形容是柯的「嗆辣祕書」。

此外，黨內也盛傳，柯、黃二人互動熱絡，常以親暱口吻互傳私訊，「但心緗大約30多歲，65歲的柯P都可以當她爸爸了」，黨內知悉二人關係的少數幕僚多半對此一笑置之，僅以「柯應該真的很欣賞她」來形容，並笑稱：「柯就是一個需要人陪、喜歡被崇拜的老阿北！」

不只一名民眾黨人士告訴本刊，檢廉約談黃心緗的消息曝光前，黨內不少人一直以為她本名是「黃馨香」，不但與柯或黨內人士對話訊息都以「馨香」稱呼，就連柯營內部活動及餐會名冊，也多以「黃馨香」記載。

柯卸任台北市長後才正式加入柯團隊的黃心緗，隨即進入民眾黨主席辦公室擔任隨行秘書。知情人士透露，早在2018年柯競選連任市長期間，黃心緗即加入柯的志工團，並由當時有志工團「班長」之稱的橘子負責帶領，二人也漸漸成為好友。

柯文哲隨行祕書黃心緗據傳獲「特別照顧」，柯還曾與她赴北海岸看海。圖為黃心緗日前以證人身分遭約談。

▲柯文哲隨行祕書黃心緗據傳獲「特別照顧」，柯還曾與她赴北海岸看海。圖為黃心緗日前以證人身分遭約談。

因黃心緗對柯的活動幾乎無役不與，曾在橘子引介下，不只一次享有特殊待遇，進入活動後台與柯打招呼，不少幕僚都記得當時橘子多次對柯介紹：「這就是我跟你說過的心緗！」讓柯留下深刻印象。

除了有黃心緗這位「心靈秘書」陪伴，柯平常搭車趕行程，也常看YouTube的短影音，多名與柯同車過的幕僚都曾目睹，柯特別鍾愛韓籍「啦啦隊女神」李多慧的影片，有一段時間常在車上滑到忘我，因柯沒戴耳機，啦啦隊喊應援口號的聲音全車人都聽得見。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【封面故事】撫摸手臂後允聘國安會要職　柯文哲遭璩美鳳指控性騷擾
【璩美鳳控柯性騷4】未被約談偵查庭外驚見「馨香」　她在阿北提訊動線獨守
【璩美鳳控柯性騷5】對從政女性身材比手畫腳「腰很細」　揭柯文哲遊走METOO邊緣對話

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線
天兔有好消息　「2可能路徑」關鍵時間曝
遊行醉後灌大谷酒？弗拉赫提笑：他才不是第一次喝
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好
天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」
NBA史上首見神紀錄！　籃網連7戰出賽超過30分鐘完美0失誤
美股「川普行情」破40000點！比特幣創新高　台積電ADR反

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4歲起遭父親家暴5年！　11歲男童仍不願回家

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻

柯文哲當面讚「美女議員」：妳的腰很細　私下常看啦啦隊女神片

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

全台唯一！　哥吉拉神像「恐龍大將軍」被燒毀

台中「猛鬼樂園」藏女屍起底！　KID夜探後絕口不提

墾丁遊客遭龜殼花咬傷！怒告民宿「沒標示」　老闆娘傻眼：從沒見過

台中騎士超速48公里被罰1.2萬　罕見「判撤銷」理由曝光

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男＋鐵板燒廚師默默離開

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

4歲起遭父親家暴5年！　11歲男童仍不願回家

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻

柯文哲當面讚「美女議員」：妳的腰很細　私下常看啦啦隊女神片

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

全台唯一！　哥吉拉神像「恐龍大將軍」被燒毀

台中「猛鬼樂園」藏女屍起底！　KID夜探後絕口不提

墾丁遊客遭龜殼花咬傷！怒告民宿「沒標示」　老闆娘傻眼：從沒見過

台中騎士超速48公里被罰1.2萬　罕見「判撤銷」理由曝光

擁大谷還不夠？道奇積極鎖定佐佐木朗希 戰力優勢加環境成誘因

4歲起遭父親家暴5年！　11歲男童仍不願回家

Tommy翻車掉粉破萬人　與中國女畫家1原因酸「雙關」

中國帶錢摸進美國後院！　川普南美貿易戰已淪下風

遊行醉後灌大谷酒？弗拉赫提笑：他才不是第一次喝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

朋友還她錢...林逸欣竟被爆「涉詐騙進警局」！　過程全曝光

陽明Q3獲利大增911％　萬海前3季每股賺12.34元

吳東亮被新光工會潑冷水！　「新新併」送件卡關

洋基教頭將親自會見索托：希望他繼續穿著條紋球衣

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

通緝陳啓昱用超舊照　黃揚明：搞笑？

芭樂公主遭砍26刀亡！恐怖情人罪加一等

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

勞動部傳霸凌輕生　綠議員3點怒轟自家人

住墾丁民宿遭毒蛇咬怒告　老闆娘傻眼

台中騎士超速被罰1.2萬　罕見判撤銷

台中「猛鬼樂園」藏女屍　KID夜探後絕口不提

台南女警自戕案　警大調查遭糾正「有重大瑕疵」

台鹽前董座掏空11億通緝照曝光！

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

奪命瞬間曝光！自行車女騎士遭聯結車掃過　捲輪下輾斃

更多熱門

相關新聞

柯文哲讚璩美鳳：逆天妖精　「私訊開撩」攬當錦衣衛

柯文哲讚璩美鳳：逆天妖精　「私訊開撩」攬當錦衣衛

2024大選中，藍白合一度是政壇最關注的議題，曾任北市議員、現為媒體人的璩美鳳，在柯文哲備戰期間，曾極力促成藍白合，頻繁與柯陣營接觸，討論文宣主軸等。2022年10月5日，柯卸任台北市長前，曾到璩任職的媒體辦公室開會，與會人士描述，當日參與會議的人數不多，約只有6人，當時長桌兩側分別是璩美鳳任職的網媒同仁與柯的隨行人員，柯的隨行祕書橘子也在場。

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

分析／民眾黨沒人敢碰「代理黨主席」議題

分析／民眾黨沒人敢碰「代理黨主席」議題

小妹妹捕捉野生林宥嘉！誤認成「畢書盡」網笑翻

小妹妹捕捉野生林宥嘉！誤認成「畢書盡」網笑翻

快訊／柯不抗告　民眾黨：尊重

快訊／柯不抗告　民眾黨：尊重

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

資安公司警告：別用Google搜6英文字

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

通緝陳啓昱用超舊照　黃揚明：搞笑？

陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

垃圾車喵叫　竟是「連籠帶貓」棄養

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面