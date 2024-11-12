柯文哲讚璩美鳳：逆天妖精　「私訊開撩」攬當錦衣衛

▲璩美鳳向本刊說明柯文哲在這間會議室內開會時，突然伸手撫摸她的手臂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2024大選中，藍白合一度是政壇最關注的議題，曾任北市議員、現為媒體人的璩美鳳，在柯文哲備戰期間，曾極力促成藍白合，頻繁與柯陣營接觸，討論文宣主軸等。2022年10月5日，柯卸任台北市長前，曾到璩任職的媒體辦公室開會，與會人士描述，當日參與會議的人數不多，約只有6人，當時長桌兩側分別是璩美鳳任職的網媒同仁與柯的隨行人員，柯的隨行祕書橘子也在場。

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▲柯文哲與璩美鳳當日共乘此電梯，稱璩為「妖精」。

柯文哲當時坐在長方形會議桌前端的主席位，一言一行都清楚落入現場所有人眼中，對於柯在會議中突然伸手摸璩美鳳手臂，與會的大家都愣住，也有人似乎在忍笑，然而略僵持後，會議繼續進行，並沒有人當場對此表示意見。

會後，柯等人準備離開，璩送客下樓，一行人進入電梯，柯竟在密閉的電梯中一再對璩說：「人不能長得太漂亮。」甚至還無厘頭地冒出「妖精」二字形容她。

璩表示，她當時雖然非常不舒服，但因為實在太過出乎意料，並沒有當場回擊，忍了下來，沒想到當晚柯又傳LINE給她，沒頭沒尾寫著：「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談。」

▲柯文哲性騷璩美鳳後，連兩天傳LINE給她。

璩美鳳說，柯的訊息就是呼應他同日稍早在電梯裡的「妖精」說，意指璩逆生長，彷彿長得太漂亮、太年輕是她的過錯。璩美鳳認為，柯在簡訊中雖未用負面言語罵人，但整體傳達出來的確實是負面意思，用一種很弔詭的正面語言在批評對方，彷彿用軟刀子傷人，且整件事「明明是柯文哲做錯事，還嫁禍給璩美鳳」，讓她非常不悅。

▲柯文哲性騷璩美鳳後，連兩天傳LINE給她。

當下璩對柯已讀未回，想不到隔天柯又繼續傳訊給她，寫著「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」璩認為，這訊息的字裡行間，透露柯腦子裡根深柢固的帝王思想、皇帝習慣，也解釋柯後來為何會被揭露疑似黨庫通私庫，「因為他覺得家天下，民眾黨、眾望基金會、木可公司都理當姓柯，黨庫當然就是他的私庫」。

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