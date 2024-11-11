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菜瓜布用錯狂過敏！醫揭1關鍵易生細菌　無毒教母：比馬桶髒10倍

▲▼洗碗，菜瓜布。（圖／CFP）

▲帶有海綿的菜瓜布，可能因為愈厚愈難乾，導致滋生更多細菌。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

海綿菜瓜布是清潔碗盤、流理台的利器。不過，有小兒科醫師提醒，過去曾遇過病童嚴重氣喘、咳嗽、皮膚炎，即使家長每周清洗沙發、床單，避免絨毛玩具，也未見情況改善，直到後來仔細詢問，才揪出兇手是家中菜瓜布。對此，「無毒教母」譚敦慈也建議，選擇比較薄的菜瓜布，或使用洗碗布，可減少細菌黴菌殘留。

小兒科醫師林筱琪在節目「健康零距離」表示，菜瓜布愈厚，吸水後愈難乾，在潮濕的環境裡容易滋生黴菌，尤其很多人都洗到菜瓜布碎掉、破掉才去換，「它只要有一點點裂痕，就會累積一點點細菌在裡面，並且有黴菌，最常見的細菌就是金黃色葡萄球菌，很容易造成食物中毒。」

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林筱琪回憶，過去有位小朋友氣喘、慢性咳嗽，還有過敏性皮膚炎，但一直找不到原因，因此上門求診，後來驗出過敏原是黴菌，家長百思不得其解，因為家裡經常打掃，直到她提醒禍源可能來自廚房，家長才驚覺廚房抹布、菜瓜布3年沒換過，換掉後果真改善。讓在場來賓聽完紛紛驚呼「難怪」、「怎麼擦都是黴菌」。

林筱琪提醒，只要菜瓜布破損，或看到一點點黴菌，其實就該換掉，但有些人太節儉，以為剝掉、剪掉黴斑部分就沒事，但菌絲早已深入，這種做法是沒有用的。

譚敦慈指出，海綿菜瓜布易附著食物殘渣，容易滋生細菌，附著在海綿上的細菌可能比馬桶髒數十倍，有時不用等到明顯黴斑，當上面一點一點黑黑的，其實就是黴斑了，所以她傾向用薄的菜瓜布，甚至洗碗布，「（洗碗布）一整片的，不會有殘渣卡在裡面。」

▼譚敦慈指出，海綿菜瓜布易附著食物殘渣，細菌量可能比馬桶多，所以她傾向用薄款菜瓜布。（圖／CFP）

▲▼洗碗，菜瓜布。（圖／CFP）

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