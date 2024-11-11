草嶺古道水牛攻擊遊客！她遭嚴重刺穿大量出血　住院7天搶回一命

▲住台北的吳小姐到草嶺古道踏青，遭水牛（如圖）從背後偷襲受傷住院。（圖／吳小姐提供）

記者游芳男／宜蘭報導

水牛攻擊事件！草嶺古道宜蘭與新北交界處的埡口觀景亭旁，一名住台北的吳小姐5日在此被水牛攻擊，左臀與左腹部受傷，血流不止，住院7天今（11日）出院。吳小姐呼籲，草嶺古道正值芒花季，遊客請注意牛群的動態。觀光署表示，已經派員慰問吳小姐，並進行理賠中。另要求農戶加強管理年隻。

本月5日，40歲吳小姐與家人前往草嶺古道踏青，欣賞芒花季之美，當時草嶺古道宜蘭與新北交界處的埡口觀景亭旁有6至7隻水牛在附近吃草。雖然她與牛群保持一定距離，但卻突然被一隻水牛從背後襲擊，導致她左臀與左腹部受穿刺傷，血流不止。隨後緊急送醫院住院治療。

▲住台北的吳小姐，在草嶺古道埡口觀景亭（如圖）附近遭水牛攻擊左臀與左腹部，受傷住院。（圖／擷取自東北角風管處觀光資訊網）

水牛攻擊，幸吳小姐內臟未受傷，但因傷口深度較大，住院7天在今（11日）出院。她回憶事發仍心有餘悸，並呼籲主管機關設置警告牌，提醒遊客注意牛群動態，並協調農戶加強牛群管理。

觀光署表示已經派員慰問吳小姐，並已通知保險公司處理賠償事宜。該處原有的牛群與蜜蜂告示牌將會再增設，並將與宜蘭與新北市農政單位一同盤點草嶺古道的牛群數量，並要求農戶加強管理。

宜蘭縣政府農業處也提醒大眾，在野外遇見牛群時，應遵守不餵食、不親近、不打擾的原則，並保持安全距離，避免遭受攻擊。