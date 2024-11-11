宜蘭專勤隊爆醜聞2收押3交保！非法移工變搖錢樹　移民署開鍘了



▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

8日宜蘭地檢署約談移民署宜蘭縣專勤隊鍾姓分隊長、吳姓、許姓科員等5人，爆發該縣專勤隊偽造民眾檢舉失聯移工、以人頭報案詐領勞動部獎金案例，檢察官複訊後，包含鍾姓分隊長及潘姓通譯的丈夫陳男被認定涉犯貪汙治罪條例聲押獲准，吳姓、許姓科員裁定10萬元交保、潘姓通譯裁定3萬5千元交保；宜蘭地檢署證實聲押4人中2人收押禁見。

調查局及地檢署接獲檢舉，宜蘭縣專勤隊涉嫌內神通外鬼，以冒名檢舉方式，由專勤隊員受理檢舉紀錄後，用不實人頭詐領每案5千元到7萬元不等的檢舉獎金，其中鍾姓分隊長到案辯稱不知下屬偽造報案紀錄，許姓科員也否忍涉案，但吳姓科員坦承犯案過程，檢方後續將追查冒領獎金流向，不排除案情向上發展。

有關移民署宜蘭縣專勤隊職員經羈押一事，移民署11日中午聲明：宜蘭地檢署與宜蘭縣調查站在8日至該隊執行搜索並傳訊相關人員，經地檢署與法院開庭審理後，依涉嫌偽造文書與圖利罪，裁定鍾姓分隊長羈押禁見，另2名科員均以新臺幣10萬元交保。

移民署表示，全力配合檢察官調查釐清，並就涉案羈押人員予以停職處分，後續將視審理情形，追究相關人員行政違失責任，絕不寬貸，並強調，移民署向來重視風紀及法治，秉持毋枉毋縱之立場，不姑息、不護短，再次重申對於違法零容忍，如人員確涉有不法，均依法嚴懲，並檢討相關人員考核監督不周之責，以貫徹風紀要求。

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