彰雲光電涉圖利近4.5億！鄉長920萬藏祠堂...一條龍收賄大解密

▲涉光電弊案，上排左為竹塘鄉長蔡碩任、右為鄉代會主席林淑女；下排左為二崙鄉長鍾東榮、右為鄉代會主席楊世彬。（資料圖／ 翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署偵辦彰、雲設置太陽光電弊案，竹塘鄉長蔡碩任涉利用職權，將租約延長至20年，讓廠商收取台電躉購電費不法利益高達4.47億元，鄉代會主席林淑女與蔡姓丈夫收賄1447萬餘元，二崙鄉鄉代會主席楊世彬洩漏招標文件，鄉長鍾東榮供出920萬元賄款藏放在祠堂內；檢方今日偵結，將一行人依涉貪起訴並分別求處12年至8年以上有期徒刑。

▲彰檢偵辦彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉光電弊案。（資料圖／ 彰化地檢提供，以下同）

起訴書指出，竹塘鄉長蔡碩任於2020年間，經林淑女及其蔡姓丈夫介紹與江姓光電業者認識，隔年為使公墓標租案順利進行並獲取每峰瓩(kWp)4500元的賄絡，蔡鄉長指示公所民政課配合江等人現勘、討論租金、回饋項目及公墓遷葬清冊等、以利業者進行規劃投標。

▲彰檢搜出現金。

蔡碩任在竹塘鄉代會臨時會審議時提案將標租案延長到20年，未依照議事規則進行表決，由林淑女逕自宣布「照案通過」，而由李姓業者順利得標。因此圖利該公司收取台電躉購電費不法利益高達4.2億元，業者依約分4次共支付1861萬餘元轉交給李男，李與江朋分後，將其中1447萬5千餘元交給其蔡姓丈夫。

2021年竹塘鄉辦理等屋頂設置光電案，蔡鄉長涉嫌違背政府採購法，將同性質的同場域拆為零售市場、及風雨球場2案，將租金壓低在10萬元以下，由許男業者不需上網公告即可簽約議價，使2公司可收取台電公司再生能源躉購電費不法利益2734萬餘元。

另外林淑女蔡姓丈夫，因與二林鄉代會主席楊世彬是舊識，透過楊引薦江姓業者與鍾東榮認識，於2023年5月間得知二崙鄉自強果菜市場、垃圾掩埋場復育公有土地江出租予光電業者增加收入，便謀議由鍾、楊洩漏招標文件，由蔡指定的光電業者得標。一旦完成設置，每峰瓩(kWp) 鍾可拿到2000元、楊可拿到1700元、蔡男與李姓業者可拿到300元-1700元開發費。但鍾認為之前約定每峰瓩(kWp) 鍾可拿到2000元賄款過低，提高到2300元因此順利得標。李姓業者依約定分2次支付共920萬由江轉給鍾東榮劉姓司機，再轉交給鍾、藏放在鍾家祠堂內。

▲彰檢偵辦竹塘鄉及二崙鄉光電弊案。（圖／ETtoday資料照）

檢方認為，林淑女身為竹塘鄉代會主席，明知其蔡姓配偶從事竹塘公墓標租案，配合將租期延長為20年，提高業者售電利潤，並因此取得開發費及行賄款，且犯後矢口否認犯行，惡性重大且無悔意，依法向法院求處12年以上之有期徒刑。

鍾東榮身為二崙鄉長，佯藉由雲林縣自強市場標租案為地方開拓財源，卻與被告楊世彬、江姓業者等人密謀收取金額不菲賄賂款，考量其於偵查中主動告知賄款藏放處，堪認尚有悔意，依法向法院求處11年以上之有期徒刑。

▲鍾東榮將920萬元賄款藏在祠堂內。（圖／彰檢提供）

楊世彬身為二崙鄉代會主席，其利用身分地位，及與鍾熟識機會，與被告蔡男、江姓業者與鍾共謀從雲林縣自強市場標租案中獲取賄賂，犯後雖交待部分之事實，惟仍矢口否認收賄犯意，依法向法院求處11年以上之有期徒刑。

蔡碩任為竹塘鄉長，卻利用其職權，在標租案成形前即多次與掮客江姓業者多所接觸，頻繁洩漏招標文件及其他足以造成不公平競爭，雖知罪證明確卻仍矢口否認犯行，依法向法院求處應執行8年以上之有期徒刑。

並查扣蔡碩任土地2筆，被告蔡男土地1筆、保時捷凱燕跑車1輛已進行偵查中變價程序及金融帳戶，林淑女名下4筆土地及金融帳戶，被告李男土地1筆，被告鍾東榮現金950萬元、及某公司現金600萬元。

▲彰化地檢帶回保險箱。（圖／彰檢提供）