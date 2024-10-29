彰化偏鄉急廢校卻喜迎新建納骨塔　村民怒轟公所：大賺祖先財

▲彰化大城鄉頂庄村反對第六公墓設立第二座納骨塔。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化西南角近日抗爭事件不斷，繼二林鎮群聚抗議芳苑設火葬場後，今(29日)大城鄉上百名村民不滿公所將在第六公墓加蓋納骨塔，扛著鋤頭走上街頭，到鄉公所前高舉白布條抗議，認為全鄉15村，卻選在人口最少的頂庄村蓋納骨塔，自救會成員怒轟，頂庄國小已遭廢校，卻要蓋納骨塔大賺先人財，分明是欺負小村。

▲頂庄村反二塔自救會長許國成。

頂庄村反二塔自救會長許國成表示，大城鄉頂庄村設籍人口不到600人，是目前人口流失最多的村落，2年前頂庄國小因少子化廢校，縱使地方不斷的陳情，也無法改變廢校事實，如今公所大肆編列預算1.1億要加蓋納骨塔，讓村民感到相當心寒，「只顧搶死人財」。

▲大城鄉頂庄村反對第六公墓設立第二座納骨塔拿鋤頭走上街頭。

許國成指出，別的村公墓已經整平建成公園，大城鄉卻有兩座納骨塔，分別在第三公墓與第六公墓，如今公所將於第六公墓加蓋納骨塔，等同頂庄村有2座塔，而且鄰近居民居住地，大城鄉人口才14,000人，新納骨塔可容納2萬個骨灰罈，令人懷疑，未來要收納外鄉鎮往生者骨灰罈。

▲公所主秘(右)接下陳情書。

許國成強調，如今鄉公所濫逼民反，為了公平正義，希望政府能改變計畫，公所主秘接過陳情書，表示，彰化縣26鄉鎮市有18個鄉鎮市同一公墓有2個以上的塔位，第三及第六公墓櫃位數量僅剩718個，櫃位已明顯不足，迫切需要新的納骨塔，距離頂庄村還有3、400公尺，第六公墓因無遷葬問題，有1.1公頃用地可用，才會選擇該地建納骨塔，也請村民體諒。