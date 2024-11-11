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Netflix台灣大漲價！「這方案」漲最兇…用戶喊退訂　官方說話了

▲Netflix。（圖／路透）

▲ Netflix 調漲台灣訂閱價格。（圖／路透）

文／今周刊

影音串流平台龍頭「Netflix」(網飛)無預警宣布調漲台灣地區的訂閱價格，且最高上調18％，這波漲幅相當驚人，面對官方突襲漲價，許多訂戶有感負擔加重，考慮退訂，對此，Netflix官方也出面回應了。

Netflix在台灣地區提供3種訂閱方案，未調漲前的每月訂閱價格分別是「基本270元、標準330元、高級390元」。

如今，官方無預警宣布台灣Netflix漲價的決定，價格經調漲過後，每月訂閱費來到「基本290元、標準380元、高級460元」；漲幅高達7%至18%，其中以「高級方案」漲幅最高，每月多出70元，一個月訂閱費將近500元。

Netflix最新訂閱價格

◆基本：每月新台幣270元→290元

◆標準：每月新台幣330元→380元（可新增額外成員名額，每位每月只要多付新台幣100元）

◆高級：每月新台幣390元→460元（可新增額外成員名額，每位每月只要多付新台幣100元）

▲Netflix官方已在官網上換上最新價格。

Netflix官方回應

Netflix漲價消息迅速在網路上引發熱議，不少人大喊吃不消，考慮要退訂，「一口氣漲到快500 真的有點貴。」

對此，Netflix回應，「我們提供一系列的價格和方案來滿足用戶的各種需求，隨著我們為會員提供更多的價值與服務，我們不定期會調整費用。」

「自即日起，台灣的價格調整為新台幣290元起。費用調整將影響『基本』、『標準』和『高級』方案的現有會員。現有會員將根據其個人帳單日期收到費用調整的通知，而新註冊的會員會以新的定價為準。」

禁止共享帳號的規定持續執行，標準與高級方案用戶可選擇額外加購成員，每月每人收費100元，標準方案最多加購1人，高級方案最多可加購2人。

 

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