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本來不愛！超洗腦神曲「觀看次數破3億」　網喊：耳朵自己有聲音

記者曾筠淇／綜合報導

BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作，推出洗腦歌〈APT.〉，歌曲靈感來自南韓酒桌遊戲。該歌曲於10月18日公開，如今已累積3億次觀看次數，掀起網友討論，「MV低成本紅到翻超厲害，他們的互動宣傳效果超強」、「副歌聽了很煩躁，很像兩首歌硬湊一起」。

〈APT.〉10月18日公開後，Rosé的經紀公司The Black Label於23日對外宣布喜訊，Rosé與Bruno Mars的合唱曲〈APT.〉在YouTube上的觀看次數達到1億（截至10月23日）。

Rosé表示，「這首歌是我平時和朋友一起玩遊戲時，靈感自然而然的在錄音室中產生。看到這麼多人一起聽這首歌並享受它，我感到非常感動和感謝。事實上，這段時間我有很多的思考與擔憂，但看到大家的喜愛，讓我覺得很幸福，也讓我充滿了力量。」

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▲Rosé〈APT.〉MV突破1億觀看，她親自在IG開心曬出消息。（圖／翻攝自Rosé Instagram）

▲Rosé先前在IG分享心情。（圖／翻攝自Instagram／roses_are_rosie）

後來有網友在PTT的WomenTalk板上，以「APT.要破3億觀看啦」為標題發文，提到〈APT.〉全球瘋唱，才短短幾周的時間，觀看次數居然就破3億，大家喜歡這首歌嗎？他一開覺得不太好聽，但後來覺得很洗腦。

貼文底下，底下網友紛紛表示，「超喜翻（歡）」、「還真不錯」、「我也是，剛開始聽想說這歌好奇怪，後來去哪都聽到，現在是我去運動的必聽音樂了，耳朵自己都會有聲音」、「沒有喜歡聽，但是超洗腦，不自覺就哼」、「聽久變好聽」、「超洗腦」。

不過也有網友回應，「雖然我個人覺得很難聽，但還是佩服韓國的文化輸出能力」、「沒很愛，旋律太口水」、「我聽到2分鐘就已經快不耐煩了」、「聽沒多久就膩了」、「頻率對不上」。話題引發討論。

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