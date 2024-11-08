屏東三軍鬥毆遭砍亡！海陸隊員躺冰櫃28天今火化　家屬發文淚別

▲20歲洪姓海軍陸戰隊員臟器外露亡，遺體今天火化。（圖／翻攝自Facebook／盧縣一）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東市瑞光路上一間卡拉OK店，10月12日發生7人大亂鬥軍人殺軍人案，其中陸軍333旅上兵24歲林姓男子，持刀殺死20歲洪姓海軍陸戰隊員。洪男今(8)日舉行告別式並火化，家屬也發文指出，「我們的孩子已蒙主恩召」。

該起案件發生於10月12日，有7人在屏東市瑞光路上的KTV消費，分坐兩桌，一桌3人為陸軍林姓士兵及鄞姓等人，另桌4人為洪姓男子等海軍陸戰隊人員，雙方互不認識，凌晨2時40分雙方酒後起衝突互毆，林男一氣之下持摺疊刀刺向洪男胸部、腹部，致洪男肚破腸流，送醫搶救仍傷重不治，另有3人受傷。

▲屏東市瑞光路KTV店命案，屏東警分局逮獲3人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方在案發5小時內緝獲3人到案，分別為持刀者林男，徒手攻擊的20歲鄞姓男子、31歲江姓男子，其中鄞男為空軍防砲飛彈指揮部士兵，等同陸海空軍人皆捲入這起案件，3人依殺人、傷害等罪移送檢方複訊，其他在場人員均依妨害秩序及傷害罪偵辦。訊後鄞男6萬交保，江男1萬元交保，林男羈押禁見獲准。

洪男的告別式於今舉行，儀式結束後送往殯儀館火化，議員盧縣發文指出，「喪宅擠滿了參加最後一晚安慰禮拜的親友，觀賞洪男生前與家人歡聚的影片，真是太令人惋惜。」洪男家屬也發文，「各位親朋及好友，我們的摯愛我們的孩子已蒙主恩召，在此先感謝這段時間大家的關心及慰問。」