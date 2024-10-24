賓士男酒駕載妹拒測被罰18萬　爆乳女雙手合十嬌求：可以罰輕點嗎

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲彭姓男子日前向母親借了白色賓士車，載3名友人（1男2女）到夜店喝酒，喝到凌晨4點多離開，結果轉彎時未打方向燈被攔查，彭男辯稱找不到代駕才冒險開車，最後決定拒測，同車女性友人一聽罰金高達18萬，嬌聲哀求警員「罰輕一點可以嗎？」

▲▼賓士男酒駕拒測重罰18萬，同車女子雙手合十嬌求可以罰輕一點嗎？（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所員警，日前凌晨4時許巡經向上路與惠文路，見1輛自小客車轉彎時未依規定打方向燈，主動上前攔查，彭姓駕駛及同車乘客異口同聲說沒有喝酒，但員警拿出酒精檢知器測試立馬出現酒精反應，彭男瞬間慌了。

彭男坦承酒駕，表示自己在夜店喝了數罐啤酒後，本想找代駕，當時夜店已是散場時段，苦等不到代駕，只好抱持僥倖心態刻意放慢速度開車，沒想到還是破功被攔查，在員警宣讀酒測相關規定時，彭男及友人不斷討價還價，甚至拜託員警替其分析利弊，令員警哭笑不得。

彭男最後決定拒測，員警告知將依道路交通管理處罰條例開處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷駕駛執照及吊扣車輛牌照2年，同車2名女性友人聞訊哀求員警「罰輕一點可以嗎？」但警方仍依法開罰。