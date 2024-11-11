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準天兔颱風最新預測「影響台灣機率增」　粉專：要密切注意了

▲▼準天兔(Usagi)最新預測路徑，影響台灣機率增加。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲準天兔(Usagi)最新預測路徑，影響台灣機率增加。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

位於關島南方的熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估發展為天兔颱風（Usagi，日本命名，意即天兔座）。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新預測路徑，準天兔影響台灣機率增，但變數還很大，本周要密切注意了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，準天兔(Usagi)最新預估通過菲律賓時，正好遇到太平洋高壓減弱、來到邊緣，天兔有較高的機率會轉向，轉向幅度、是否侵襲台灣，就看高壓減弱狀況而定，會決定天兔轉向的位置及角度。

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粉專認為，天兔對台灣有一定程度威脅，未來是北上通過台灣，或是西進華南，變數還很大，還會持續修正，本周要密切注意了。

▲▼美軍最新路徑預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲美軍最新路徑預測顯示準天兔颱風直撲南台灣。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象署技正林秉煜表示，熱帶性低氣壓TD29有增強為颱風天兔的趨勢，預估周四、周五接近呂宋島北部後，路徑變數大，部分資料預估向西進到南海，也有資料預估通過呂宋島後，接近巴士海峽到台灣南部或東南部海面。

林秉煜說，若持續往西進到南海，外圍雲系對東半部會帶來較明顯雨勢，影響時間落在周五至周六，若走台灣南部海面，東半部和南部地區要注意。若從台灣東部海面北上，目前資料顯示形成颱風後不算太大，要視接近東半部陸地的程度，且要特別注意風跟浪。

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