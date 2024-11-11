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準天兔颱風周末接近「東半部雨最大」　2波東北季風襲台轉涼

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受到東北季風、桔梗颱風外圍雲系影響，明天到周三清晨北部、東半部降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前西北太平洋有4個熱帶系統，中央氣象署指出，熱帶性低氣壓TD29預估發展為天兔颱風，將持續向西進到南海，為東半部帶來明顯雨勢，影響時間落在周五至周六，若路徑往台灣南部走，南部及東半部要更注意，目前變數仍大，加上2波東北季風影響，全台降溫轉涼。

氣象署技正林秉煜指出，第一波東北季風從今天開始影響到周三清晨，北台灣及各地溫度相對偏涼，周三白天起東北季風逐漸減弱，下一波東北季風預估周日之後又會南下，氣溫比起第一波東北季風來的涼，轉涼程度待觀察。

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值得關注的重點就是熱帶性低氣壓TD29，林秉煜表示，TD29在下半周逐漸接近到台灣附近。西北太平洋現有4個熱帶系統，銀杏颱風目前在中南半島東側，萬宜颱風持續向西移動過程中，強度減弱，這2颱風對台灣沒直接影響。

▲▼銀杏、桔梗、萬宜3颱風，以及熱帶性低氣壓TD29路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲銀杏、桔梗、萬宜3颱風，以及熱帶性低氣壓TD29路徑預測。（圖／氣象署提供）

林秉煜提到，桔梗颱風即將登陸菲律賓，持續向西偏西北移動過程到南海的時候，預估明天到周三對東台灣影響比較明顯，尤其宜蘭、基隆北海岸、大台北山區可能會有局部大雨或豪雨發生機率，花蓮有局部大雨發生情形。

他表示，桔梗外圍雲系從今下半天開始影響花東，加上東北季風影響，東半部地區下半天降雨逐漸明顯，明天到周三清晨的下雨情況會更明顯，周三白天東北季風減弱後，降雨趨緩。

熱帶低氣壓TD29持續向西移動，林秉煜指出，預估周四、周五接近菲律賓呂宋島北部後路徑變數大，部分資料預估向西進到南海，也有資料預估通過呂宋島後，接近巴士海峽到台灣南部或東南部海面，目前各預報資料相當分歧。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，若持續往西進到南海，外圍雲系對東半部會帶來比較明顯雨勢，影響時間落在周五至周六，如果走台灣南部海面，東半部及南部要特別注意。若從台灣東部海面北上，目前資料顯示形成颱風後並不是算太大，要視接近東半部陸地的程度是如何，同時要注意風和浪的情況。

林秉煜說，目前各國客觀模式或AI資料，預報相當分歧。秋天的颱風，因北邊系統和太平洋高壓強度影響，因此路徑預測在3天內比較穩定，氣象署持續觀察，明、後天預報資料才會更穩定。

天氣部份，林秉煜指出，今天隨著東北季風和桔梗颱風外圍雲系影響，明天到周三清晨北部、東半部降雨機率高，其他地區零星降雨，周三白天降雨趨緩，下周日後隨著東北季風逐漸南下。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，TD29在周四、周五逐漸接近台灣南部，到巴士海峽，其外圍雲系對東半部地區帶來局部降雨，周六來到台灣南部或西南部外海，東半部和南部地區雨勢可能會比較明顯。周五至下周日隨颱風接近程度，整體降雨變化相當大。

溫度部份，林秉煜表示，今天北部高溫24至27度，低溫22度，中南部高溫28至30度左右，但日夜溫差大。東北季風周三白天減弱，溫度逐漸回升，但下周日另一波東北季風南下，溫度再下降，冷空氣相對這波比較明顯。

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