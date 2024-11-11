準天兔颱風難測「路徑預報分岐大」　專家點出關鍵原因

▲準天兔颱風路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文指出，熱帶低氣壓TD29尚未升格為今年第25號颱風天兔，路徑呈現觀望，目前大概只能確定周五左右來到呂宋島附近，再來會往北、東北方向轉彎，還是繼續向南海、東沙島海面方向前進，仍有變數。

吳聖宇表示，關鍵在於北邊的西風短波槽東移，是否會造成太平洋高壓明顯東退，以及後方萬宜颱風減弱後的殘餘系統，會不會阻止太平洋高壓往熱帶低氣壓TD29的東南側伸展。

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他說，如果高壓東退明顯，並且順利伸入TD29的東南側，後期往北、東北方向轉彎的機會較大。目前ECMWF的系集預報以及AI輔助修正預報結果大致都呈現轉向，但是NCEP-GFS以及WRF模式仍預估會往南海走。

▲準天兔颱風各國路徑預測 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，目前各預報分歧明顯，可能明、後天會漸趨明確，由於接近台灣時可能適逢周末，提醒大家要持續注意「這隻兔子」後續的預報變化。

中央氣象署技正林秉煜指出，熱帶性低氣壓TD29有增強為颱風天兔的趨勢，預估周四、周五接近呂宋島北部後，路徑變數大，部分資料預估向西進到南海，也有資料預估通過呂宋島後，接近巴士海峽到台灣南部或東南部海面。

林秉煜說，秋天北邊系統和太平洋高壓強度的影響，變數多，目前各國模式及AI資料都相當分歧，比起夏天颱風可以在4、5天前穩定預測路徑，秋天颱風路徑預測在3天內會比較穩定，氣象署密切觀察，明後天路徑預報比較明確。