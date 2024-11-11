女大生吞藥抗痘！1動作慘害食道黏膜腐蝕　醫揭「這2款」易發生

▲女大生食道中段有潰瘍症狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名22歲女大生因胸痛、狂打嗝前往醫院就診，醫師檢查後，發現女大生的食道中段有不規則的潰瘍，經了解後才發現，原來女大生最近長痘痘正服用抗生素，每次吃藥只配2口水，導致膠囊藥物黏在食道壁上，進一步造成黏膜發炎。醫師指出，抗生素、止痛藥一類的膠囊藥錠難以被水溶化，最常發生膠囊黏附在食道黏膜，建議每次吃藥記得配至少200c.c.的水。

收治病例的阮綜合醫院消化內科醫師蕭偉成表示，22歲張姓女大生到院時主訴，最近一周以來，胸口中央部位疼痛，並有打嗝，上腹不舒服的症狀。

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▲阮綜合醫院消化內科醫師蕭偉成。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉盛醫師詢問，近期是否有服用什麼？女大生想想後表示，因最近臉上冒痘痘，服用了皮膚科醫師開立的抗生素藥物。醫師進一步詢問，吃藥時都配多少水呢？張女坦言，每次都只喝1、2口水。

蕭偉成研判，應該是吃藥時，水喝太少，導致膠囊藥物黏附在食道壁上造成黏膜發炎或者潰瘍。經開立藥物修復傷口，約2週後即可痊癒。

蕭偉成指出，藥物引起的食道炎或食道潰瘍，比較常見是服用「膠囊藥」時配喝太少水造成的，特別是「抗生素」和「止痛藥」一類的膠囊藥錠劑被吞下後難以被水溶化，使膠囊黏附在食道黏膜上，進而造成胸痛、吞嚥疼痛、吞嚥困難等症狀。

▲抗生素膠囊錠難以被水溶化，使得容易黏附在食道黏膜上。（圖／記者洪巧藍攝）

蕭偉成提醒，某些藥物對食道黏膜的刺激不小，無論是小孩服用藥粉，或成人、年長者服用膠囊狀藥物如抗生素、阿司匹靈或健康食品時，都要記得配至少200c.c.的水喝下，吞服的藥物才不會卡喉嚨食道，避免藥物黏貼食道引起發炎潰瘍。服藥後也別立即躺平，應該暫時保持站著或坐著，好讓藥物順利到達胃裡。