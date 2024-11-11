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俄朝聯軍5萬人將攻打庫斯克州　烏克蘭監聽北韓公開對話

▲▼烏克蘭軍方首度曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／SPRAVDI）

▲北韓軍在庫斯克州西部接受訓練。（示意圖／SPRAVDI）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年10月起便陸續向俄國派遣精銳部隊，這些北韓軍人先是在俄國東部受訓後，前往位於俄國西部、與烏軍交戰中的庫斯克州。美國情報人士透露，俄羅斯為了奪回被烏軍占領的庫斯克州，有意在附近集結包含北韓軍在內的5萬名兵力，最快近期發動攻擊。另外，烏軍也破解北韓軍在廣播中的用語。

根據美媒《紐約時報》，美國政府關係人士透露，俄羅斯為了從烏軍手中奪回遭到占領的庫斯克州，決定在附近集結包含北韓軍在內的5萬名兵力，其中這些超過1萬人以上的北韓軍先被安排在庫斯克州西部接受軍事訓練，並獲得由俄軍提供的軍服、機關槍、狙擊步槍、反戰車飛彈、火箭推進榴彈等。

不過，美國當局與相關人士研判，這些來自北韓的部隊並不會收編至俄軍，而是在其他部隊單獨戰鬥，且也不會獲得由俄軍提供的裝甲車，將被以輕步兵的形式投入戰鬥。

根據韓媒《News1》，烏克蘭國防部情報總局則是透過監聽北韓軍之間的廣播，成功破解來自北韓部隊的廣播暗號，包括「一二、一二」、「等我」、「我收取海狗信號」、「老四，趕快回來」等監聽內容，其中還包括北韓軍9日通知「修理工」必須立即趕回部隊基地，顯示北韓確實充分參與了俄烏戰爭，並與俄軍協調下一步。

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