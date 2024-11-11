　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身為Ryu、Yuma老粉！「認識40位日本妹」一半出軌　他嘆：癢很正常

▲▼百萬YouTuber「Ryuuu TV」。(圖／翻攝自Instagram)

▲Ryu、Yuma婚姻玩完。(圖／翻攝自Instagram)

網搜小組／劉維榛報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma證實婚變，甚至演變出軌與4角戀情，讓粉絲大嘆「不敢再相信愛情！」對此，有網友曝真實經驗談，「日本人不管是婚前婚後出軌請大家不用太驚訝」，他認識40位日本年輕女生，出軌比例竟有一半，甚至過去或現在有砲友的「佔比幾乎是100%！」

一名網友在Dcard表示，對於Ryu、Yuma雙雙出軌，他身為1萬訂閱數就開始看到現在的粉絲，加上認識不少日本人妻，讓他忽然有感而發，「日本人不管是婚前婚後出軌請大家不用太驚訝 ！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，並非想合理化這種行為，對婚姻不忠是一件不好的行為，並不鼓勵大家背叛另外一半，做錯事請勇於承認。

到目前為止，原PO認識40位日本女性，年齡層落在20-35歲之間，「其中有男朋友還出軌的佔比有50%，曾經有過或是現在進行式的砲友佔比幾乎是100%」，對大部分日本人來說，承認出軌當然不是好事，「但是因為癢了膩了玩玩是很正常的，有些人甚至連好朋友的對象都能吃掉。」

原PO還說，日本人有錢之後到處玩樂的事情比比皆是，或是長得不差的男性和女性什麼都不做也會有人貼上來，可能因為喝醉或是其它不可抗拒因素出軌了。

原PO直言，這些人出軌後，大部分都把這秘密埋藏在內心深處，假若沒另一半發現，就是走一步算一步，「對方能原諒就湊合湊合繼續在一起，不行就去找新的對象。」

最後，原PO也不諱言，對於日本人其實可以把他們想像的再邪惡一點，「部份長相看上去單純可愛很乖的女生，其實玩得越開；部份長相看上去乾淨帥氣乖乖的男生...渣的是海王，真的不要一次就沉淪，日本人很會幫自己設人設的。」

底下網友大嘆，「的確，這是日本人社交方式，看完覺得這真是我認識的日本人社交文化，出軌不要被發現都不算，擁有好多個伴侶也是正常的，只要不被發現就好」、「看到標題，想到福原愛」、「YTR > NTR」、「很正常啊！認識的日本人每次來台灣都帶不同女生，但有個正宮老婆」、「日本人這方面觀念真的很開放」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥拉倫570S流標內幕曝　買家縮手
中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊禮兵暫停
草嶺古道水牛攻擊遊客！她遭嚴重刺穿大量出血
天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　這2天最靠近台灣
新北男失蹤1天1夜　橋墩石縫發現遺體
快訊／北捷2英雄找到了！身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊禮兵暫停　戶外園區不提供水電

越冷運越旺！「4生肖」能力獲肯定　有望升職又加薪

秒殺級現象舞台劇《勸世三姊妹》免費看！「庄頭劇場」限定版演出

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　周五、周六最靠近台灣

父母有房、存款2000萬「能退休嗎？」　網見她1狀況：可能不敢退

1年飛日本3次　觀光景點去膩！「深度旅遊YTR」網狂推1人：很療癒

身為Ryu、Yuma老粉！「認識40位日本妹」一半出軌　他嘆：癢很正常

Ryu、Yuma「爆婚變時間軸」　Tommy道歉了！4方說法一次看

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！最少1萬元起跳

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊禮兵暫停　戶外園區不提供水電

越冷運越旺！「4生肖」能力獲肯定　有望升職又加薪

秒殺級現象舞台劇《勸世三姊妹》免費看！「庄頭劇場」限定版演出

天兔估今晚生成！強度挑戰中颱　周五、周六最靠近台灣

父母有房、存款2000萬「能退休嗎？」　網見她1狀況：可能不敢退

1年飛日本3次　觀光景點去膩！「深度旅遊YTR」網狂推1人：很療癒

身為Ryu、Yuma老粉！「認識40位日本妹」一半出軌　他嘆：癢很正常

Ryu、Yuma「爆婚變時間軸」　Tommy道歉了！4方說法一次看

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！最少1萬元起跳

不斷更新／岳政華開轟、桃猿連線反擊　兄弟1局1比1中華

「嗨！出發吧來台東」演唱會11／10繼唱第二晚　近6萬樂迷齊聚

食藥署明年1月試辦手搖飲店「揭露牛乳產地、種類」

強龍重逢老戰友賈西　味全龍送上總冠軍紀念禮盒

療癒心靈《搖曳露營△》第四季製作確定　將描繪更多新生的故事

貼心家庭支持　台南市家庭教育中心打造一鍵式諮詢服務e指通！

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊禮兵暫停　戶外園區不提供水電

富邦金前10月賺1303億元創歷年次高　EPS 9.27元

佳世達砸9億元大買股票！持諾貝兒40%股權「拓展醫療零售版圖」

YTR金針菇「AirPods離家出走」！　不解左右耳分離：想不通

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

Tommy爆當小王！「超猛經歷」被挖

恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」

快訊／變天！　3縣市大雨特報

年薪17個月「薪水3萬5」她嘆沒未來！網傻：很頂了

台夫妻遊日「無照自駕」！租車業者怒報警人跑了

準天兔颱風難測「路徑預報分岐大」　專家點出關鍵原因

更多熱門

相關新聞

Ryu、Yuma爆婚變時間軸　4方說法一次看

Ryu、Yuma爆婚變時間軸　4方說法一次看

YouTube頻道「Ryuuu TV」擁有180萬粉絲，由異國婚夫婦Ryu、Yuma經營。由於兩人已不再頻繁出現在影片中，且社群上的互動也變少，因此讓粉絲相當關心他們的狀況。《ETtoday新聞雲》也針對Ryu、Yuma、Tommy、女畫家四方說法，整理出時間軸。

Tommy當小王挨轟敗好感！　網怒洗版刷一排

Tommy當小王挨轟敗好感！　網怒洗版刷一排

Tommy偷吃Yuma三個月！　「神隱不發聲」背後原因全說了

Tommy偷吃Yuma三個月！　「神隱不發聲」背後原因全說了

32歲人妻被勒斃！　大8歲夫逮捕

32歲人妻被勒斃！　大8歲夫逮捕

Tommy認了「去年12月開始約會Yuma」！　道歉Ryu：惡的源頭在我這

Tommy認了「去年12月開始約會Yuma」！　道歉Ryu：惡的源頭在我這

關鍵字：

RyuYumaYTR出軌夫妻日本女性砲友

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面