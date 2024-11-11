身為Ryu、Yuma老粉！「認識40位日本妹」一半出軌　他嘆：癢很正常

▲Ryu、Yuma婚姻玩完。(圖／翻攝自Instagram)



網搜小組／劉維榛報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma證實婚變，甚至演變出軌與4角戀情，讓粉絲大嘆「不敢再相信愛情！」對此，有網友曝真實經驗談，「日本人不管是婚前婚後出軌請大家不用太驚訝」，他認識40位日本年輕女生，出軌比例竟有一半，甚至過去或現在有砲友的「佔比幾乎是100%！」

一名網友在Dcard表示，對於Ryu、Yuma雙雙出軌，他身為1萬訂閱數就開始看到現在的粉絲，加上認識不少日本人妻，讓他忽然有感而發，「日本人不管是婚前婚後出軌請大家不用太驚訝 ！」

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原PO強調，並非想合理化這種行為，對婚姻不忠是一件不好的行為，並不鼓勵大家背叛另外一半，做錯事請勇於承認。

到目前為止，原PO認識40位日本女性，年齡層落在20-35歲之間，「其中有男朋友還出軌的佔比有50%，曾經有過或是現在進行式的砲友佔比幾乎是100%」，對大部分日本人來說，承認出軌當然不是好事，「但是因為癢了膩了玩玩是很正常的，有些人甚至連好朋友的對象都能吃掉。」

原PO還說，日本人有錢之後到處玩樂的事情比比皆是，或是長得不差的男性和女性什麼都不做也會有人貼上來，可能因為喝醉或是其它不可抗拒因素出軌了。

原PO直言，這些人出軌後，大部分都把這秘密埋藏在內心深處，假若沒另一半發現，就是走一步算一步，「對方能原諒就湊合湊合繼續在一起，不行就去找新的對象。」

最後，原PO也不諱言，對於日本人其實可以把他們想像的再邪惡一點，「部份長相看上去單純可愛很乖的女生，其實玩得越開；部份長相看上去乾淨帥氣乖乖的男生...渣的是海王，真的不要一次就沉淪，日本人很會幫自己設人設的。」

底下網友大嘆，「的確，這是日本人社交方式，看完覺得這真是我認識的日本人社交文化，出軌不要被發現都不算，擁有好多個伴侶也是正常的，只要不被發現就好」、「看到標題，想到福原愛」、「YTR > NTR」、「很正常啊！認識的日本人每次來台灣都帶不同女生，但有個正宮老婆」、「日本人這方面觀念真的很開放」。