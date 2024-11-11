樂齡薩克斯風玩家　陳世圯率樂團吹奏好音樂

▲樂齡薩克斯風玩家陳世圯，將率領「名聲樂團」在嘉義縣市公益演出。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由樂齡薩克斯風玩家陳世圯率領的「名聲樂團」，11月9日、10日分別在嘉義縣南故宮廣場、嘉義市「長青園」演出。這兩場鼓勵樂齡學習及公益的音樂會，獲得嘉義縣、市政府的重視。

9日故宮南院演出團體，除了由陳世圯所率領的「名聲樂團」，還包括：台北中正社區大學薩克斯風班、牧童樂團、梅嶺薩克斯風樂團、管嘉樂團等。

10日由「名聲樂團」主辦，在長青園一起共襄盛舉的樂團，包括：台北中正社區大學薩克斯風班、四不辣重奏團、牧童樂團、嘉義市衛生局勇壯樂團（管樂團、薩克斯風班）、鐵馬道樂團等。這兩場演出，堪稱南北樂團交流盛會，大家以喜樂的心，吹響嘉義縣市好名聲！

▲陳世圮率團到嘉義市演出，市長黃敏惠特地出席 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳世圯表示，樂團秉持的信念與精神，就是活到老學到老、追求快樂健康的人生，也希望把這種風氣帶給全台灣的老年人一個概念，那就是：把年齡當作「假訊息」，不聞也不問，讓自己和家人都活在美麗的音樂園地。

▲陳世圮率團到嘉義市演出，市長黃敏惠率局處首長出席為他加油打氣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除此之外，他還召集了中正社大薩克斯風班上的部分同學好友，另外成立了一個樂團，因為大多數都住在台北市民生社區，所以取名為「名聲樂團」，英文名「Celeb Band」，主要涵意和期許，就是希望在自己年老以後，能大步走出去，獲得社會的掌聲，還能讓自己的名聲，不斷地響亮上揚。

▲陳世圮率團到嘉義市演出，現場座無虛席 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「名聲樂團」是由一批退休的公務員、企業家，或者目前還在職場上有共同愛好的朋友所組成，平均年齡67歲。副團長曾參寶先生目前仍然在職，擔任台灣五大工程顧問公司之一的中興顧問社的董事長；名聲樂團成立時扮演調和鼎鼐角色的最大功臣，應屬郵政公司退休的高銘輝主任；另外還有兩位博士級團員，黃益三博士擔任警政署交通組副組長、黃銘豐博士曾擔任過兩屆的坪林鄉長，坪林區的茶葉博物館就是他對地方的貢獻。最難能可貴的是，經營酒業有成的李方儀先生，動員全家参與各項公益活動，令人感動。其他的團員，限於篇幅雖無法一一介紹，但陳世圯團長強調，每位團員都抱著活到老學到老的精神，學習音樂的興趣高昂，「表演時，都希望能吹奏出最美好動聽的樂聲，觸動觀眾的心靈。」