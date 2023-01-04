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獨／退休政府高官變街頭藝人　「部長級樂團」全台巡演

▲前農委會主委林享能與前交通部長陳世圯。（圖／記者楊惠琪攝）

▲前農委會主委林享能（左）與前交通部長陳世圯（右）化身街頭藝人，全台巡演。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

精通9國語言的前外交官，也是農委會前主委的林享能，頂著87歲的高齡化身街頭藝人，找來高中同班同學、交通部前部長陳世圯搭檔，並帶領一批中央政府退休官員組成「玩風樂團」，經常在養老院、育幼院、社區公園或捷運站為公益演出，退休後繼續為民眾服務。

擁有外交專長的林享能，曾擔任我國WTO談判代表，外語能力強、辯才無礙，2000年政黨輪替，從農委會主委退休，退休後仍關心國內大小事，並投身公益到學校擔任志工，一生熱愛音樂，卻在85歲才在親友的鼓勵下，到社區大學學薩克斯風，甚至號召一票政府退休官員組成「玩風樂團」四處表演薩克斯風。

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聖誕節期間、頂著寒流低溫，林享能和就讀高雄中學的同班同學陳世圯扮起聖誕老人，在捷運新生站公園賣力演出。林享能接受《東森新媒體ETtoday》採訪時說，當過大官又怎麼樣，自己很享受當街頭藝人，用另一種形式服務公眾，笑說：「不用丟銅板給我，只要一點掌聲，就會賣力演出。」

▲前農委會主委林享能與前交通部長陳世圯。（圖／記者楊惠琪攝）

▲前農委會主委林享能（右）與前交通部長陳世圯（左）化身街頭藝人，全台巡演。（圖／記者楊惠琪攝）

林享能說，兩年前在親友的鼓勵下，到社區大學學了三個月的薩克斯風，後來在家自學一個月，因為眼睛黃斑部病變，表演的時候根本無法看譜，只能靠背譜上場演出，所以表演時「腦子要動、嘴巴要吹、手要忙著按，什麼老人癡呆症都沒了。」

「不到處玩就真的老了」，85歲的陳世圯也說，學音樂讓他保持身心愉快，退休高官當街頭藝人，不是放下身段，反而是提高身段，「這麼老了還可以上台表演，贏得觀眾掌聲，這是最棒的退休人生。」

「玩風樂團」由新北市汽車貨運商業同業公會林新忠擔任團長，團員除了有部長級的林享能、陳世圯外，還有高速公路局前副局長吳木富、前公路局局長張仁德、行政院主計處前組長李茂基等人。

玩風樂團顧問、台大生物產業傳播暨發展學系教授林如森說，團員平均年齡80歲，幾乎都是中央政府退休官員，並向新北市政府申請取得街頭藝人證照，為慈善公益四處巡演，公職一生，直到退休，都還在為人民服務。

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關鍵字：

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