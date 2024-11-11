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「亞太童樂會」關懷農村偏鄉弱勢　企業家募資捐服務經費

▲▼ 北部企業家組團南下嘉義關懷農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 北部企業家組團「亞太童樂會」由會長許啟仁(圖右3)、及其夫人葉昭伶(圖右4)、亞太產業經營研究會榮譽理事長林威雄(圖右1)、亞太聯誼會理事長林璧芬(圖右2)南下關懷農村偏鄉弱勢，協助嘉義社福團體「健禾人文關懷協會」用來照顧農村長輩及弱勢 。（圖／記者翁伊森攝）


記者翁伊森 ／嘉義報導


由關心台灣產業前途，最低年齡為 60 歲的各產官學界人士所組成的非營利公益社團〔亞太童樂會〕（以下稱亞太會），10日在會友陳文彬總經理及夫人侯麗楨夫妻牽線下，由亞太榮譽理事長林威雄、童樂會會長許啟仁共同帶隊，下鄉來到嘉義縣參訪侯氏家族回饋故鄉所創立的社福協會，〔健禾人文關懷協會〕(以下稱健禾)，並了解健禾在中埔鄉如何紮根，關懷農村長者及弱勢民眾並致贈服務經費。

▲▼ 北部企業家組團南下嘉義關懷農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 北部企業家組團「亞太童樂會」南下關懷農村，並藉由參訪實際了解見社福團體健禾的運作 。（圖／記者翁伊森攝）

亞太會現場藉由簡報了解健禾服務對象、成果及踏查健禾規劃的養生園區，並與現場長輩學員一起互動，現場購買義賣品咖啡，更募捐12餘萬支持服務經費，由會長許啟仁代表捐贈，由健禾理事長侯松永受贈並回贈感謝狀。晚會也陸續有更多熱心會兄、會姊加碼經費支持照顧農村、力挺健禾服務。

▲▼ 北部企業家組團南下嘉義關懷農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 亞太聯誼會會員何玉玲(圖左3)現場加碼捐助服務經費，由健禾創辦人侯麗楨(圖左2)、及其夫婿陳文彬(圖左1)代表受贈 。（圖／記者翁伊森攝）

侯松永說，感謝亞太童樂會，遠從各大都市下鄉來到嘉義中埔，支持健禾人文關懷協會，成為我們照顧偏鄉農村的長者及弱勢的後盾;敬佩該會除了長期為地方布施與關懷，推動慈善公益，傾力服務社會大眾的精神，也呼籲大家一起伸出援手，幫助社會上更多有需要者。

林威雄說，亞太產業經營研究會2007年創立，因緣際會來到嘉義中埔，希望為農村社區盡一份心力、回饋，更了解健禾結合長照對於農村的發展，透過今日的拋磚引玉，推動更多社會福利團體、企業團體可以一起來共襄盛舉。

▲▼ 北部企業家組團南下嘉義關懷農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 亞太聯誼會會員陳怡璇(圖左4)現場加碼支持健禾服務經費 。（圖／記者翁伊森攝）

許啟仁表示，愛心關懷是同樂會宗旨，透過會友陳文彬牽線參訪服務農村的健禾，於是年初會內主動發起會友及家眷的自由樂捐，透過這次下鄉參訪，更了解陳文彬夫妻為故鄉所盡的心力。

健禾創辦人侯麗楨夫婿陳文彬代表發言，在許啟仁會長的號召下希望藉由亞太會的拋磚引玉可以號召、帶動更多有能力的慈善單位來共襄盛舉，讓健禾這樣用心的社福團體可以永續經營，有別於過去的愛心園遊會募款，亞太會順利幫健禾發動第一次募款關懷。
 

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