員工忘了關門　美國43隻實驗猴「集體逃脫」3天只抓回1隻

▲員工忘了關門，43隻實驗猴「集體逃脫」。（圖／翻攝Alpha Genesis）



記者許力方／綜合報導

美國南卡羅來納州一間醫學實驗室發生43隻獼猴脫逃事件，因新進員工疏失沒有完全關閉柵欄，讓猴子成功逃出，3天過去，僅一隻被找回，當地警方雖強調猴子們因年紀太小，還沒被用於實驗，對大眾沒有危險，不過也提醒居民關閉門窗，以防獼猴闖入室內。

警方調查，逃跑的都是年幼的母猴，體重約3公斤，因年紀小孩沒用於實驗，美國疾管中心（CDC）也發聲明證實，這些猴子之前被放養在島上，被帶到事發實驗室研究，是為了訓練適應與人類相處，因此，只要人們不接近或接觸猴子，牠們對大眾就沒有危險。

事件起因是6日時，實驗室新進員工在餵食、檢查時沒有關好柵欄，導致裡面50隻獼猴中的43隻猴子出逃，牠們逃到距離鎮中心約1.6公里的區域嬉戲，在柵欄附近來回跳躍，對著裡面的猴子叫喊，實驗室與警方聯手設置了誘餌陷阱，並使用熱成像攝影來追蹤，截至9日下午，只有一隻猴被完好無缺地找回。

該實驗室飼養猴子，在全球提供非人靈長類動物產品和生物研究服務，臨床實驗包括對漸進性腦部疾病、疫苗、器官移植等研究，不過實驗室先前曾違反美國農業部規定，也曾出現猴子出逃事件。