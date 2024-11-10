女太空人暴瘦慘況曝！她出任務8天變8個月　瘦成皮包骨嚇壞NASA

▲美國太空人威廉絲滯留太空站已5個月，面臨體重大幅減輕的問題。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

女太空人在外太空居然「瘦到皮包骨」，如今美國太空總署（NASA）的醫師對要設法幫她增重，今年6月，兩名美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）、威廉絲（Sunita Williams）原先僅在國際太空站（ISS）出任務8天，不過因為技術問題未能返回地球，兩人預計滯留到明年2月。不過在國際太空站（ISS）待了超過5個月的威廉絲面臨暴瘦問題，引發外界擔憂。

▲威廉絲體重下降，瘦成皮包骨，引發外界擔憂。（圖／翻攝自X）



根據《每日郵報》等外媒報導，從最新發布的照片​​顯示，59 歲的威廉絲顯得異常憔悴，除了臉頰凹陷，身材也明顯相當瘦弱，據稱這張照片攝於9月9日，照片中的威廉絲憔悴程度驚人，嚇壞不少員工，一名參與威廉絲相關任務的NASA員工說，「看到這張照片，我倒抽好大一口氣」。

根據 NASA 消息人士說法，擁有印度血統的威廉絲在開始任務時體重約為140磅（約63.5公斤），這名消息人士表示，威廉絲的最照片也令大家非常擔心，「她的體重掉了很多，瘦到只剩皮包骨。當務之急是幫助她遏止體重減輕問題，希望她的體重能夠增加」。

▲威廉絲體重下降，瘦成皮包骨，引發外界擔憂。（圖／翻攝自X）



據了解，威爾和威廉絲6月6日時搭乘美國波音「星際客機」（Starliner自佛州升空，據悉兩人在出發前都有接受體檢，但當初他們只打算在太空中停留8天，由於波音星際客機出了問題無法返回地球，而馬斯克（Elon Musk）旗下的太空事業SpaceX願意派遣「乘龍號」（Dragon Crew）太空船到ISS接人，但必須等到明年2月。

兩名太空人原本8天的任務變成8個月，如何維持健康成了首要任務，截至8日為止，兩人已滯留155天，據NASA的說法，受到新陳代謝變化的影響，太空人每天攝取熱量是在地球的2倍，「他們每天要攝取3500到4000卡的熱量，方能維持體重。熱量攝取不足，體重就會開始下降」，除了熱量，太空人也必須每天運動2小時以上，以便在零重力環境維持肌肉量與骨密度，但這麼一來會消耗更多熱量，而威廉絲似乎是無法在國際太空站維持身體狀況，才會如此暴瘦。

另外，NASA的研究也顯示，太空旅行對女性的生理會帶來影響，據2023年的研究指出，女太空人肌肉流失速度高於男性太空人，NASA的醫師大約在1個月前開始幫助威廉絲增重，針對威廉絲的狀況，NASA也發布聲明，強調並未過度擔心她的體重問題，「國際太空站所有美國太空人均接受例行醫療評估，由專業醫師監護，身體狀況良好」。

▼威廉絲狀況引發外界擔憂。（圖／翻攝自X）



延伸閱讀

▸ 媳每天煮6大人2餐！婆婆自豪「每月給5千」狂炫耀 她忍2年搬了

▸ 30歲女懷孕8個月「胚胎離奇消失」 醫生揭真相：要馬上動手術

▸ 26位爸爸養大戰友女兒「接力抱出嫁」影片瘋傳 新娘親姊揭傻眼真相