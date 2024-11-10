對抗阿茲海默！中醫大力邀諾貝爾獎得主來台　分享外泌體治療新法

▲中國醫藥大學舉辦國際外泌體論壇，並邀請2013年諾貝爾生醫獎得主來台分享。（圖片／中國醫藥大學附屬醫院）

文／今周刊

「外泌體平台具有龐大潛力，可以治療癌症、神經退化退化等疾病。」中國醫藥大學附設醫院院長周德陽這句話背後，是中國醫藥大學全力投入細胞治療、外泌體體研究的發展方向。

鎖定外泌體的研發路線，中國醫藥大學在11月2日舉辦「國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇」，並邀請2013年諾貝爾生理學或醫學獎得主蘭迪·謝克曼教授（Prof. Randy Wayne Schekman），擔任主講嘉賓。

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▲中研院院士龔行健（第一排左二起）、中醫大校長洪明奇、諾貝爾生理學或醫學獎得主Randy Schekman、中醫大暨醫療體系董事長蔡長海、中研院院士李文華及潘玉華、中醫大附醫院長周德陽等貴賓於論壇合影。（圖／中醫大附醫官網）

這也是謝克曼教授，首度來台演說，他將與好友、中國醫藥大學校長洪明奇同台，分享在外泌體領域的最新發展。論壇上還有還有國立陽明交通大學黃奇英教授、成功大學醫學院院長沈延盛教授、中央研究院賴品光教授，與澳洲昆士蘭貝格霍菲爾醫學研究中心Andreas Möller教授、喬治亞大學Houjian Cai教授、新加坡國立大學Le Thi Nguyet Minh教授、奧地利學者Johannes Grillari教授等國際學者參與。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，此次論壇標誌著中醫大在國際學術界的卓越地位，也代表著外泌體技術在精準醫療及再生醫學領域中的應用即將迎來重大突破。「細胞外囊泡在老化、發炎、疾病進展及細胞間訊息傳遞等生物過程中扮演關鍵角色，未來外泌體技術或將成為生物製劑發展的核心，為人類健康開啟新篇章。」

除了中醫大暨醫療體系，將分享外泌體研究及產品開發上取得的顯著成果。聖安生醫副總經理何慧君將介紹HLA-G靶向外泌體在癌症治療中的應用，並展示該公司的創新技術及現階段產品開發成果。轉譯醫學研究中心副院長徐偉成，也會展示雙基因改造外泌體在促進中風後神經功能恢復中的應用。

外泌體轉譯開發中心陳怡文副主任則將分享，該單位與聖展生醫合作開發神經退化性疾病的外泌體創新治療。而細胞治療轉譯中心黃士維博士將分享利用CD3ε奈米抗體改造外泌體在生成雙靶向CAR-T細胞中的潛力。此次會議將展現中醫大暨醫療體系在外泌體領域的創新與其臨床應用的廣闊前景。

此次論壇亦有安排外泌體創新研究主題講座，由多位重量級專家主持，包括長庚榮譽院長暨艾萬霖生技公司創辦人林奏延、亞東紀念醫院副院長張至宏、中央研究院賴品光教授、中醫大校院務發展委員會執行長鄭隆賓以及中醫大附醫院長周德陽，共同引領與會者深入探討外泌體創新技術在醫療領域的廣泛應用。

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